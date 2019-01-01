سولشار يدافع عن لينجارد وفريد

الثنائي عرضة لانتقادات عدة مؤخراً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

دافع أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، عن ثنائي خط وسط الفريق جيسي لينجارد وفريد بعد الحديث عن اللاعبين مؤخراً.

واُنتقد مستوى لينجارد بسبب عدم التسجيل، بينما وصفت الصحافة صفقة فريد بالفاشلة بسبب عدم تقديمه الإضافة المنتظرة وسط الميدان.

سولشار: إبراهيموفيتش يعرف رقمي وسأتابع سانشيز ولوكاكو

وقال سولشار للصحافة: "نعرف أن لينجارد ليس الأفضل أمام المرمى، ولكنه لاعب مهم، أنا أختاره وساوثجيت كذلك، هو لاعب مهم ورائع".

وواصل: "يعرف كيف يتعامل مع الانتقادات، عندما أبعدته أمام ميلان شارك كبديل وسجل مرتين، ثم أمام بلاكبرن أيضاً، هو له فوائد أخرى ويعرف كيف يتحمل النقد".

لوكاكو يهاجم نيفيل: هو يتقاضى المال لقول تلك الأشياء

وعن فريد: "يعمل بقوة وحالياً هو خلف بوجبا وماكتوميناي وماتيتش، أغسطس فترة صعبة لأننا لا نلعب كثيراً والجميع جاهز بعد الفترة التحضيرية".

وأردف: "بعد ذلك ستبدأ الإصابات وسيلعب فريد كثيراً".

ويلعب يونايتد مساء اليوم السبت أمام مضيفه ساوثامبتون ضمن الجولة الرابعة من البريميرليج.