سولشار: لم نكن حاسمين ولعبنا أفضل مما كنا أمام تشيلسي

أولي جونر سولشار منزعج من عدم تحقيق فريقه مانشستر يونايتد للفوز أمام نظيره ساوثامبتون

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أعرب المدرب النرويجي أولي جونر سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن انزعاجه الكبير من نتيجة مباراة فريقه ضد ساوثامبتون ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشار بعد اللقاء، وأكد خلالها أن فريقه كان يستطيع تحقيق الفوز في المباراة لكنه لم يستغل الفرص التي أتيحت له.

وقال سولشار: "لقد بدأنا المباراة بشكل جيد وكان كل شيء في المكان الذي أردناه أن يكون وكان من الممكن أن نسجل الهدف الثاني والثالث ونقتل اللقاء".

وأضاف: "لم نكن حاسمين بالشكل الكافي، لقد كان أمامنا الكثير من الفرص لكننا لم نسجلها، وكنا دومًا ما نفشل في الجزء الأخير من الملعب".

وأكمل: "في ثلاث مباريات لعبنا أفضل من تلك المواجهة أمام تشيلسي لكننا لم نحقق الفوز، لقد سيطرنا على تلك المواجهات وخلقنا الفرص لكننا لم نكن حاسمين أمام المرمى، وأهدرنا الفرص وركلات الجزاء".

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق، وهو التعادل الثالث على التوالي لمانشستر يونايتد بعد الفوز في الجولة الافتتاحية ضد تشيلسي برباعية نظيفة.