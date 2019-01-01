سولشار: كالعادة لعبنا بصورة جيدة وخسرنا

تعرف على تصريحات سولشار عقب هزيمة مانشستر يونايتد من كارديف سيتي

أكد أوليه جونار سولشار، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أنّ فريقه قدّم مباراة جيدة ولكن فشل في تسجيل الأهداف كما هي العادة في المباريات الأخيرة.

مانشستر يونايتد أنهى الدوري الإنجليزي في المركز السادس رغم الخسارة من كارديف سيتي بثنائية نظيفة في أولد ترافورد.

وقال سولشار في تصريحات عقب المباراة: "اليوم لم يكن هناك مشكلة، كنا نمتلك الاستحواذ وصنعنا العديد من الفرص وعندما استقبلنا كانت أهدافًا من فرص سهلة بجانب الفشل في التهديف".

وتابع: "لدينا طريق طويل وشاق في الموسم المقبل لأجل تصحيح الأوضاع وعودة الفريق إلى المسار الصحيح".

المدرب النرويجي أشاد بما قدمه ماسون جرينوود وكان الأفضل بمراحل خلال المباراة مقارنة بباقي اللاعبين كما نجح في الحصول على الثقة بعد فترة متذبذبة.

تمّت المهمة بنجاح ✔️ https://t.co/7t839pt1yN — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 12, 2019

وأردف: "نحتاج إلى الوقت لكي نعود مرة أخرى إلى المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. لقد احتجنا لـ 5 أو 6 نقاط فقط لأجل الوصول إلى المركز الثالث وهو ما يؤكد أنّ الفريق لم يكن سيئًا. الثنائي المنافس على الصدارة كان رائعًا".

واختتم: "علينا أن نعمل منذ اليوم لأجل تحديد شكل الفريق في الموسم المقبل ونحسن عقلية وطريقة اللعب, قدمنا مباراة جيدة أمام كارديف لكن لم نحقق الفوز".

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد كرّم اندير هيريرا وأنطونيو فالنسيا في آخر مباراة لهما في مسرح الأحلام.