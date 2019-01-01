سولشار: فالنسيا أمضى أوقاتًا عظيمة في مانشستر يونايتد

أولي جونر سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يشيد بأنطونيو فالنسيا وتاريخه مع الشياطين الحمر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد أولي جونر سولشار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بما قدمه اللاعب الإكوادوري أنطونيو فالنسيا لمانشستر يونايتد طوال الـ 10 سنوات الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشار قبل مباراة اليوم الختامية من الدوري الإنجليزي أمام فريق كارديف سيتي.

ليفربول من أجل تذليل الفارق بينه وبين مانشستر يونايتد إلى لقب واحد.. ومانشستر سيتي من أجل معادلة رقم تشيلسي.. 🏆 pic.twitter.com/1b6YZVIA3l — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 12, 2019

وقال سولشار: "أعتقد أننا كنا ننتظر من أجل أن نشرك مايسون، لقد كان يتدرب معنا في آخر ثلاثة أو أربعة أشهر، لقد قدم مستويات جيدة، ولا أعتقد أنه متوتر، هو ليس ذلك النوع من اللاعبين، ولم يكن محظوظًا بالإصابات في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "كل من جارنر وجوميز كانا يتنافسان منذ البداية أيضًا، لقد تعرضنا لبعض الإصابات، وانتهى بنا الأمر بتلك التشكيلة، لنأمل أن نراهم بشكل جيد في الملعب".

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واختتم: "أنطونيو فالنسيا قدم الكثير هنا، وحصل على أفضل لاعب في الموسم، سأحاول أن أشركه في المباراة، أنا متأكد أنه سيكون حزين ومليء بالمشاعر، لقد أمضى أوقاتًا مذهلة هنا في مانشستر يونايتد".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم سيكون الأخير لأنطونيو فالنسيا رفقة فريق مانشستر يونايتد بعد مشوار طال لـ 10 أعوام منذ انضمامه من صفوف ويجان في 2009.