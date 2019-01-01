سولشار: عودة مذهلة ولكننا أحبطنا الجماهير

المدرب النرويجي يتعرض للتعادل الأول بعد 8 انتصارات متتالية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أولي جونار سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد سعادته بنجاح الفريق في العودة من التأخر أمام بيرنلي، مع إحباطه من ذلك التأخر.

وقال سولشار في تصريحاته لبي بي سي سبورت عقب المباراة:"العودة كانت رائعة، اللاعبين كانوا أمام السؤال عما سيفعلوه إذا تأخروا بنتيجة 1-0 أو 2-0، وشعرت أن تلك العودة كانت مذهلة".

وأضاف:"كان لدينا الكثير من الفرص والاستحواذ، لم نستحق الخسارة، ولكننا فعلنا ذلك لأنفسنا حقاً".

وأوضح:"لقد قاتلنا، هذه لم تكن المشكلة، كنا فقط نعاني من البطء الشديد في الاستحواذ بالشوط الأول. لقد أحبطنا أنفسنا وجماهيرنا اليوم".

وكان يونايتد قد احتفظ بالمركز السادس بـ45 نقطة، بفارق نقطتين عن آرسنال الخامس، بعد تأخره 2-0 في البداية ونجاحه بالتعادل في الدقائق الأخيرة.