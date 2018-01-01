سولشار عن فيرجسون: كان لدي المعلم الأفضل

مدرب مانشستر يونايتد يتلقى النصح من مدربه التاريخي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد سعادته بالحصول على المديح من المدرب التاريخي للنادي سير أليكس فيرجسون.

وقال سولشار في تصريحاته لقناة النادي الرسمية:"دخول مكتب سير أليكس وأن يخبرك بأنك قمت بعمل جيد، هذا أمر يجعلك سعيداً". اختيارات المحررين جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

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وأضاف:"لا أعرف كيف ماذا حدث ولكن حين تلقيت الاتصال لتولي المهمة راسلته مباشرةً".

وتابع:"سأستمتع بكوب من الشاي معه في منزله وسأجلس معه لأناقش بعض الأفكار، لا يوجد من يمنحني النصيحة أفضل منه".

وأوضح:"كان لدي المعلم الأفضل، القائد كان وسيظل الأفضل. لذلك طريقة تدريبي تتمحور حول ما تعلمته منه".

وكان سولشار قد حقق الفوز في أول مباراتين له ضد كارديف وهدرسفيلد، بعد تعيينه خلفاً للمُقال جوزيه مورينيو.