سولشار عن طرد بوجبا: غير محظوظ

الشياطين الحمر أمامهم جبلًا لتسلقه

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى المدير الفني النرويجي، أولي جونار سولشار، استيائه من خسارة أمام باريس سان جيرمان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وسقط الشياطين الحمر أمام جماهير أولد ترافورد بهدفين نظيفين من توقيع كيمبيمبيه ومبابي.

النرويجي قال عقب نهاية اللقاء لبي تي سبورت عن تفوق الضيوف: "لقد وصلوا للزخم بعد الهدف الأول وتحكموا في اللقاء، تستطيع رؤية هذا لأننا لم نلعب على هذا المستوى منذ فترة ولابد أن نتعلم".

وتابع: "أنها خبرة تكتسبها، لا تأتي من موسم وحيد، أنها مباراة علينا التعلم منها".

وعن الإصابات التي ضربت الفريق: "لا استطيع القول أنها السبب، لدينا الجودة لكن مارسيال ولينجارد يطعونا شيئًا ونأمل أن لا تكون إصابة الثنائي خطيرة، أنها إصابات عضلية وسننتظر الأيام المقبلة".

وتعرض الفرنسي بول بوجبا للطرد في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، بعد حصوله على إنذار ثاني: "لقد حاول إبعاد قدمه، لكن داني ألفيش كان ماهراً لوضع قدمه، بول كان يسعى للحصول على الكرة لكنه غير محظوظ".

👈بالتأكيد ليلة حزينة على الفرنسي



🔴 بول بوجبا أول لاعب من مانشستر يونايتد يُطرد في الأدوار الإقصائية من دوري ابطال أوروبا منذ ناني في مارس 2013 pic.twitter.com/zfUjfvTYDq — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 12, 2019

وانهى: "الجبال لابد من تسلقها، لا تستطيع النظر للأسفل والقول أن الأمور ستسير، نلعب بأسلوبنا نسعى للتحسن، اليوم كان اختبار حقيقي لنا".

ويأمل الشياطين الحمر في قلب الأوضاع إياباً بتحقيق الفوز بمقابل 3 أهداف من أجل تخطي عقبة الفريق الباريسي.