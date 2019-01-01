سولشار عن إصابة راشفورد: لست طبيباً!

تصريحات مدرب مانشستر يونايتد عن إصابة مهاجمه ماركوس راشفورد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

خرج ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد مصاباً خلال مباراة فريقه ضد وست هام يونايتد في الأسبوع السادس للبريميرليج.

وبحسب المدرب أولي جونار سولشار، فإن اللاعب كان يشكو من إصابة في الفخذ لدى خروجه.

وقال سولشار لقناة مانشستر يونايتد:"سنجري فحصاً لتحديد مدى سوء الإصابة. سيغيب على الأرجح، لا أعرف، لست طبيباً بعد"!

وأضاف:"أنا لا أريد رؤية اللاعبين يتعرضون للإصابة ولكن هذا الأمرجزء من اللعبة، لقد تعاملنا مع هذا الوضع من قبل وسنتعامل معه مجدداً".

وكان راشفورد قد ترك موقعه في الدقيقة 61 ليأتي جيسي لينجارد بدلاً منه، وينتقل دانييل جيمس إلى مركز المهاجم اضطرارياً.

يذكر أن تلك الإصابة تعني غياب المهاجمين الكبار في صفوف يونايتد، نظراً لإصابة أنتوني مارسيال أيضاً.