سولشار: راشفورد قادر أن يصبح مثل كين

المدير الفني معجب بمهاجمه الشاب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

امتدح أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، مهاجمه ماركوس راشفورد وقال إنه قادر أن يصبح مثل مهاجم إنجلترا الأول هاري كين.

واعتمد سولشار على راشفورد كمهاجمه الأساسي منذ توليه تدريب الفريق الشهر الماضي، مفضله على زميله روميلو لوكاكو.

وقال سولشار للمراسلين: "يمكنه أن يصبح من أهل القمة راشفورد، نحن نتحدث عن هاري كين وروعته، أنا أثق في قدرة راشفورد على بلوغ نفس المستوى". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأضاف: "قمنا بعدة حصص تدريبية في دبي مع الشباب، تشونج، أنخيل ولينجارد يلعبون معاً جيداً".

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وحول استمراره في منصبه: "لم نتحدث في الأمر، ولن نخطط لست شهور منذ الآن بسبب أسبوعين بهم تغيير، علينا الاستمرار بالعمل والتحسن وسنرى".

ويحل مانشستر ضيفاً على توتنهام مساء الأحد ضمن البريميرليج، في أولى مواجهات سولشار أمام أحد فرق القمة.