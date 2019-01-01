سولشار: بوجبا قائد في مانشستر وتغيير لون شعره يساعده

المدرب يدافع عن نجم فريقه وتقليعاته

فيسبوك تويتر هيثم محمد

دافع أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، عن نجمه بول بوجبا وما يقوم به أحياناً خارج الميدان، ووصفه بأنه قائد داخل الفريق.

وأصبح بوجبا من أهم لاعب الفريق تحت قيادة سولشار بعد مشاكله مع جوزيه مورينيو، إذ سجل تسعة أهداف وصنع ستة منذ وصول النرويجي.

وقال سولشار للإعلام: "بول دائماً شخصية مختلفة، يملك عائلة رائعة ولكن أنتم لا تعطوه الفرصة، نرى قصص عن عدم تركيز اللاعبين قبل مباراة ليفربول، الوضع مختلف".

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وأضاف: "نحن مركزون ونفعل كل ما في وسعنا، ولكن ما تقولوه عن بوجبا لا يساعد، هو يريد الفوز ويكون الأفضل، على صعيد الدقائق يأتي فقط خلف دي خيا وماتيتش".

وأكمل النرويجي: "هناك اعتقاد أن مورينيو تركه معظم الوقت، ربما فقط لم يملك الطاقة وقتها، ولكن بوجبا قائد في الملعب وخارجه وبالتدريبات حتى".

وواصل: "يقوم ببعض الأشياء مثل تغيير لون شعره أو شراء سيارة تجلعه سعيداً، وبالتالي يعطي أكثر، يريد الشعور الجيد، ولا أجد مشكلة مع ذلك".

ويلعب يونايتد مساء اليوم، الأحد، مباراة مهمة أمام ليفربول ضمن لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.