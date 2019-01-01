سولشار: انتصارات مانشستر يونايتد الودية لا تعني شيئًا

سولشار يتحدث قبل بداية البريميرليج بأسبوع عن مستقبل مانشستر يونايتد

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قال أولي جونار سولشارالمدير الفني لمانشستر يونايتد إن الانتصارات الودية لا تعني شيئًا بالنسبة للمستقبل وفيما يخص الموسم القادم.

وكان مانشستر يونايتد قد حقق انتصارات هامة في كأس الأبطال الودية وخلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد ككل.

وعقب انتهاء الفترة التحضيرية، وقبل أسبوع واحد من انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد، تحدث سولشار حول ما هو آت.

وقال المدرب النرويجي إن الانتصارات في المباريات الودية لا تعطي مؤشرًا على النجاح المشروط خلال الموسم المقبل محليًا وأوروبيًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 2, 2019

وأضاف: "لقد حصلنا على الكثير من النقاط الإيجابية خلال الفترة التحضيرية ووقفنا على كثير من التفاصيل التي احتجنا اختبارها"

وتابع: "لا أعلم الكثير عن ما هو قادم بخصوص سوق الانتقالات الصيفية، ولكنني أعتقد أن هناك أشياء جديدة من المنتظر أن تحدث"

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يذكر أن التاسع من أغسطس الحالي هو موعد انطلاق الموسم الجديد للبريميرليج، كأول الدوريات الخمسة الكبرى التي تبدأ في أوروبا.