الانتقالات
الدوري الإنجليزي الممتاز

سولشار: لهذا السبب لم يشارك مارسيال أمام بيرنلي

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
سولشار يكشف أن إصابة بسيطة كانت سببًا وراء عدم مشاركة مارسيال في مواجهة مانشستر يونايتد أمام بيرنلي

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

كشف المدرب النرويجي أولي جونار سولشار عن السبب وراء عدم مشاركة الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال في المواجهة بين مانشستر يونايتد وبيرنلي.

اختيارات المحررين

وكان مانشستر يونايتد قد سقط في فخ التعادل على ملعبه أولدترافورد أمام ضيفه بيرنلي بهدفين لمثلهما لحساب الجولة الرابعة والعشرين من البريميرليج.

لويس سواريز يُؤكد رحيل دينيس ويودعه

ولم يشارك الجناح الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال في المواجهة سواء بشكل أساسي أو كبديل في شوط المباراة الثاني، مما أثار العديد من التساؤلات.

وحول هذه التساؤلات أجاب سولشار عقب المباراة، حيث كشف عن إصابة بسيطة تعرض لها مارسيال أمام آرسنال في مواجهة كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي.

وقال سولشار: "لقد لعب مارسيال خمسة مباريات متتالية في الدوري وكأس الاتحاد، ونتيجة للإرهاق شعر بإصابة بسيطة قبل بداية اللقاء أمام بيرنلي، لذا فضلنا عدم المجاذفه به"

يذكر أن مارسيال كان قد عانى من التهميش مع المدرب السابق جوزيه مورينيو، مما جعله قريبًا من الرحيل عن مانشستر يونايتد، قبل أن تختلف الأمور كلية مع سولشار.  

الموضوع التالي:
آرسنال ومانشستر سيتي يُنافسان باريس سان جيرمان على إدريسا جويي
الموضوع التالي:
أرقام مرعبة لليابان في كأس آسيا وهزيمة وحيدة أمام منتخب عربي
الموضوع التالي:
كلوب يكشف عن تغيير تكتيكي للتغلب على غيابات ليفربول
الموضوع التالي:
ساري يفتح الباب لهازارد من أجل الرحيل إلى ريال مدريد
الموضوع التالي:
آرسنال يعود لخيار كاراسكو بعد فشل ضم بيريشيتش
إغلاق