سولاري يرفض الرد على جوارديولا ويشيد بمارسيلو رغم شائعات رحيله

ويرفض الكشف عن ظهيره الأيسر الأساسي أيضاً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رفض سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد الكشف عن أي من ملامح تشكيله لمواجهة أياكس غداً في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال سولاري في المؤتمر الصحفي بسؤاله عن فينيشيوس جونيور وريجيلون:"كل لاعبي القائمة جاهزين للعب في أي مباراة".

وأضاف:"لا أعرف ما إذا كان مارسيلو أم ريجيلون سيلعب. مارسيلو لاعب عظيم، هو قائدنا الثاني ورمز للنادي، وهو يتدرب بشكل جيد للغاية وأنا دائماً ما أضع النادي قبل أي شيء".

أما عن مرور أياكس بأزمة على خلفية النتائج الأخيرة قال سولاري:"لا أعتقد أنهم يمرون بوقت صعب، أعتقد أنهم يمرون بموسم رائع ولديهم فريق متحد للغاية بلاعبين جيدين، هذه هي الكرة والخصوم أيضاً يستحقون ما لهم".

أما عن تصريحات بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي والمدير الفني الأسبق لبرشلونة، التي سردها توضيحاً لتصريحات سابقة قال الأرجنتيني:"ليس لدي شيء أقوله".

يذكر أن تلك المناوشات الإعلامية قد اندلعت حين استبعد بيب جوارديولا ريال مدريد من اختياراته لأفضل الفرق في العقد الأخير، ليرد سولاري بأن ريال مدريد هو الأفضل في هذا العقد وتاريخ كرة القدم ككل، وهو ما رد عليه بيب لاحقاً بأن ريال مدريد لم يفٌز بالكثير من الألقاب المحلية التي حقق منها برشلونة ويوفنتوس 7 للدوري في آخر 10 سنوات.