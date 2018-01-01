النتائج المباشرة
كأس العالم للأندية

سولاري: لا أهتم بشائعات عودة مورينيو لريال مدريد

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
مدرب ريال مدريد سانتياجو سولاري يؤكد على احترامه لمورينيو

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أكد سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد على أنه لا يهتم بالشائعات التي تتحدث عن إمكانية عودة مورينيو للنادي الملكي رغم احترامه له.

وكان جوزية مورينيو قد أقيل اليوم الثلاثاء من تدريب فريق مانشستر يونايتد، مما فتح المجال للحديث في وسائل الإعلام عن إمكانية عودته لريال مدريد، والذي سبق له تدريبه والتتويج معه بالليجا عام 2012.

بوتشيتينو يودع مورينيو ويكشف موقفه من تدريب مانشستر يونايتد

اختيارات المحررين

وعن هذا الأمر قال سولاري في المؤتمر الصحفي عشية مباراة فريقه أمام كاشيما انتلرز في نصف نهائي كأس العالم للأندية: "أكن لمورينيو ولجميع زملائي المدربين كل الاحترام، الحديث عن إمكانية عودته لريال مدريد لا تؤثر على عملي، الشائعات أمر طبيعي في ريال مدريد".

أما عن مصير إيسكو مع ريال مدريد فقال سولاري: "أحب إيسكو مثله مثل باقي اللاعبين، كل ما نفكر فيه الآن هو التركيز على مباراة الغد".

وعن مواجهة كاشيما انتلرز في نصف نهائي كأس العالم للأندية قال سولاري: "الجميع متحمس لخوض هذه المباراة، لا يوجد خصم سهل، هم أبطال قارة، وعلى الجميع تقديم أفضل ما لديهم في المباراة".

الموضوع التالي:
زولا يعترف باهتمام تشيلسي بهداف بورنموث
الموضوع التالي:
ما هو النطق الصحيح لاسم دي ليخت؟ هدف برشلونة ويوفنتوس في سوق الانتقالات الشتوية
الموضوع التالي:
رئيس الوحدة: تحليل ميدو للدوري السعودي سيساعده كثيرًا
الموضوع التالي:
الهلال يستعيد ياسر الشهراني قبل مواجهة الأهلي
الموضوع التالي:
العين الإماراتي يكتب التاريخ ويتأهل لنهائي المونديال
إغلاق