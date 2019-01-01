سولاري قبل الكلاسيكو: ميسي؟ نفضل أن يشارك الجميع

سولاري يتحدث حول مشاركة ميسي وشخصية ريال مدريد واستعدادات اللاعبين وجودة فينيسيوس جونيور في أهم ما جاء في مؤتمره قبل مواجهة برشلونة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري حول المواجهة المرتقبة لريال مدريد أمام برشلونة غدًا الأربعاء في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأكد سولاري أن ريال مدريد يحضر للمباراة بشكل جيد، تمامًا كما يحضر لجميع مبارياته، مؤكدًا أنه لا مرشح للفوز في مثل هذه المواجهات.

وحول مشاركة ليونيل ميسي في المباراة من عدمها قال سولاري: "نتمنى أن يشارك الجميع في هذه المباراة، لا نحن أن يغيب أحدًا"

وبسؤاله عن فينيسيوس جونيور قال: "فينيسيوس لاعب رائع ومهم لنا، لقد قدم الكثير في الفترة الأخيرة واستحق الثقة، ولكن المركز الأساسي ليس مضمونًا لأحد"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ فبراير ٢٠١٩

ولمح سولاري إلى ضغط المباريات حيث قال: "أتمنى ألا يكون جدول المباريات هذا متعمدًا، الضغط الذي سيوضع علينا بسببه كبير جدًا"

وأضاف: "نريد الفوز بجميع المسابقات، لدينا مباريات أخرى صعبة في الدوري ودوري الأبطال الأسبوع المقبل، ولكن تركيزنا الآن منصب على مباراة الغد"

وحول قيمة المباراة قال: "الكلاسيكو مباراة من نوع خاص، أيًا كانت المسابقة التي يتواجه فيها ريال مدريد وبرشلونة فإن المباراة تحتلف عن غيرها، هي تشبه مباراة ريفربليت وبوكاجونيورز في الأرجنتين"

وحول تشكيل الغد قال: "اختيار التشكيل سيكون من اختصاصي أنا، سأنظر إلى الأشياء وأقيمها ومن ثم سأختار اللاعبين الأنسب لبدء المباراة"

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واختتم حديثه حول إيسكو حيث قال: "إحباط إيسكو في الفترة الأخيرة؟ الجميع مركز على مباراة الغد فقط بما فيهم إيسكو نفسه"