سولاري: الخوف من ميسي؟ لا خوف في كرة القدم

سولاري قبل الكلاسيكو يتحدث عن أزمة جاريث بيل وجاهزية ريال مدريد وعدم الخوف من ميسي وأشياء أخرى

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكد سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد قبل مواجهة الكلاسيكو أن ميسي لا يخيفه، نظرًا لأن الخوف غير موجود في كرة القدم.

وسيستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة غدًا الأربعاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إياب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا.

وفي مؤتمره الصحفي، قال سولاري إن الكلاسيكو مباراة عظيمة، وستجعل إسبانيا عاصمة كرة القدم ليلة الأربعاء.

ورفض الحديث حول أزمة جاريث بيل، حيث قال: "لقد تحدثنا عن بيل فيما مضى، الآن ينصب تركيزنا على مباراة الغد، مباراة بيل وبنزيما والبقية"

وأضاف: "الصحفيون يضعون كامل تركيزهم على الأزمات والقضايا الجدلية، مثلًا حادثة بيل تتصدر المشهد منذ أيام، على الرغم من وجود أشياء أخرى أكثر أهمية"

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ فبراير ٢٠١٩

وامتدح سولاري لاعبيه حيث قال: "لدينا مجموعة ممتازة من اللاعبين، يكفي القول بإنهم أبطال أوروبا منذ أكثر من 1000 يوم متواصل"

وأضاف: "اللاعبون في كامل تركيزهم ولا يفكرون سوى في الفوز والعبور إلى المباراة النهائية، نعم ننافس في بطولات مختلفة ولكننا نلعب كل مباراة على حدى"

ورفض سولاري قضية الخوف من ميسي حيث قال: "نحترم جميع الخصوم، وميسي لاعب كبير ونحترمه جميعًا، ولكن كلمة الخوف ليست موجودة في كرة القدم"

وقال حول تقنية الفيديو: "كلما تم استخدامها تثير الكثير من الجدل، هذا كان متوقعًا، ولكن الأهم هو قرار الحكم في النهاية"

وأضاف: "ليس هناك أي شك حول ركلة الجزاء التي تم احتسابها لكاسيميرو في مباراة ليفانتي، يجب أن نحيي الحكام عندما يكونون على حق"

وحول تشكيل الفريق رفض سولاري إخبار الصحفيين عن من سيبدأ المباراة أساسيًا، مضفيًا السرية التامة على ما يخص المباراة.

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واختتم سولاري مؤتمره بإعطاء كامل الأهمية لمباراة الغد، حيث قال إن ريال مدريد سيلعب مباراة الكلاسيكو كأنها آخر مباراة في الموسم.