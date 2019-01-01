سولاري: الجماعية سر الفوز في الديربي

مدرب ريال مدريد سانتياجو سولاري يشيد بلاعبيه بعد الفوز في الديربي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أشاد سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد بلاعبيه بعد الانتصار الذي حققه على مضيفه أتلتيكو مدريد بثلاثية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب واندا ميتروبوليتانو في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحاته للصحفيين عقب المباراة: "هذا انتصار جماعي، لم تكن هناك طريقة لتحقيق الفوز أمام خصم قوي من قلب ملعب واندا ميتروبوليتانو سوى بهذه الطريقة، هذه أفضل مباراة لنا منذ ديسمبر الماضي".

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كما أضاف سولاري: "اللاعبون يتدربون بجد ويضعوا روحهم وقلبهم وقدرتهم البدنية والذهنية من أجل الفريق، بيل لاعب عظيم ويتحسن دومًا".

أما عن فينسيوس جونيور فقال: "أحيانا ينسى الجميع أن فينسيوس مازال صغيرًا، لقد وصل بتوه إلى ريال مدريد ومن الطبيعي أن يتطور بالتدريج والجميع يسانده".

واختتم مدرب الميرنجي حديثه وقال: "الليجا لم تنتهِ بعد، نحن الآن في مركز الوصيف وسنواصل للنهاية".