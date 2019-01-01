سولاري: تطور فينيسيوس مذهل وبنزيما يضيف الجودة المطلوبة

سولاري أشاد بلاعبي ريال مدريد أمام جيرونا واختص فينيسيوس وبنزيما وسيرجيو راموس

أشاد سانتياجو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بالمستوى الذي قدّمه الفريق ضد جيرونا في كأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد انتصر برباعية لهدفين في ذهاب ربع نهائي الكأس أمام جيرونا.

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات صحفية: "فينيسيوس يتطور بصورة مذهلة، لقد قدّم مستويات جيدة للغاية مع الفريق الشباب والآن يظهر معنا ولايزال هناك مساحة للتطور".

وتابع: "لا يزال صغيرًا وبالتالي مع الوقت والخبرة سيصبح له دور أكبر في مستقبل الفريق لا خلاف على ذلك".

سولاري أكد أنّ الفريق أصبح أفضل على جميع المستويات بدنيًا وفنيًا وحتى ذهنيًا كما أنّ هناك عدد من اللاعبين لم يعد من الإصابة أمثال جاريث بيل وأسينسيو.

الملكي يمرض ولا يموت 🦁👑

ريال مدريد يحسم مواجهة الذهاب أمام جيرونا في كأس الملك بـ رباعية مقابل هدفين 👏 pic.twitter.com/H9zNVJjRN9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 24, 2019

وواصل: "كريم بنزيما يرفع جودة الفريق ككل وحينما يلعب نظهر بمستوى أفضل، لقد كان حاسمًا اليوم".

واختتم: "سيرجيو راموس قائدنا وهو كذلك هداف ويعرف كيف يغير نتيجة المباراة لصالح ريال مدريد. نسعى للإستمرار على هذا الأداء".

ريال مدريد لم يصل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا منذ التتويج بالبطولة في 2014 مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي.