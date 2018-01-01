سوكراتيس حول صدامه مع لاعب بيرنلي: هذه كرة القدم
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تحدث سوكراتيس باباستاثوبولوس، قلب دفاع أرسنال الإنجليزي، حول الاشتباك الذي دار بينه وبين لاعب بيرنلي أشلي بارنز.
وتشاجر الثنائي في الشوط الأول من المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.
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وقال سوكراتيس في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "استمتعت كثيرًا بالمباراة وسعيد بالفوز وهذا أهم شيء".
وتابع: "ما حدث في المباراة أمر طبيعي للغاية، هذا جزء أساسي من اللعبة، بالطبع الأمور تطورت بشكل سلبي وهو أمر لم أتمناه ولكن هذا يحدث".
واختتم: "حتى لو كان الأمر سلبيًا إلا انّه جزء طبيعي من اللعبة وعلينا أن نتقلبه".
أرسنال عاد للفوز بعد خسارة آخر مباراتين أمام ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي وتوتنهام بكأس الرابطة.
وسجل إيميريك أوباميانج هدفين وأيوبي هدفًا ليحصد الجانرز النقاط الثلاثة.