سوكراتيس: أتحمل مسؤولية نتيجة واتفورد .. وأعتذر لجماهير آرسنال

المدافع اليوناني يعتذر لمشجعي آرسنال

تحلى المدافع اليوناني سوكراتيس بشجاعة الاعتذار لجماهير نادي آرسنال، بعدما تسبب في ضياع الفوز على واتفورد، في مباراة الأحد التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وكان ممثل الجزء الأحمر من شمال لندن متقدمًا بهدفين نظيفين مع انتهاء الشوط الأول، إلا أن هفوات سوكراتيس ودفاع الفريق عّجلت بعودة أصحاب الأرض في النتيجة.

وبعد جملة الأخطاء الفادحة له ولرفاقه المدافعين في المباراة، كتب سوكراتيس عبر منصته على تويتر "نتيجة مباراة اليوم لم تكن جيدة على الإطلاق، وأنا أتحمل مسؤولية هذه النتيجة، لذا أود أن أعتذر لكم جميعًا، أنا لا أهرب من المسؤولية، وسأوصل العمل الجاد لنُحقق أهدافنا".

الجدير بالذكر أن آرسنال فوت على نفسه فرصة مزاحمة مانشستر سيتي على وصافة البريميرليج، بوصوله للنقطة الثامنة، بالتساوي في عدد النقاط مع توتنهام، مانشستر يونايتد، ليستر سيتي وتشيلسي، بينما ظل واتفورد كما هو في المركز الأخير بنقطتين فقط.