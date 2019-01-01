ظهير الوحدة أول صفقات النصر الشتوية

النصر يعمل منذ الآن على سوق يناير وقد توصل لاتفاق مع الوحدة على ضمه ظهيره الأيمن فواز الصقور

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بدأت إدارة النصر بقيادة صفوان السويكت العمل مبكرًا على دعم صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، إذ أنهت أولى صفقاتها بالفعل حسب صحيفة الرياضية السعودية.

ولا يعيش النصر البداية الأفضل للموسم في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا، إذ فقد 7 نقاط من مبارياته الخمسة الأولى في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وخرج من البطولة الآسيوية بالخسارة أمام السد القطري.

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وقد تأثر الفريق بالإصابات التي ضربت صفوفه وأبعدت أهم لاعبيه عن بداية الموسم مثل نور الدين أمرابط وجوليانو وعبد الرزاق حمدالله وسلطان الغنام، ومع ملاحظة عدم وجود أي بديل جيد للغنام في خانة الظهير الأيمن، اتجهت الإدارة للسوق لسد تلك الثغرة.

صحيفة الرياضية أوضحت أن النصر توصل لاتفاق مع الوحدة على ضم الظهير الأيمن فواز الصقور خلال ميركاتو يناير 2020، وسيُوقع اللاعب على عقد يمتد لـ4 مواسم، لكن لم تكشف الصحيفة عن التفاصيل المالية للصفقة.

يُذكر أن النصر والهلال حاولا ضم الصقور خلال سوق الانتقالات الصيفي لكن الوحدة رفض كل العروض لأجله، لكن يبدو أن المقابل المالي من حامل لقب الدوري السعودي أقنع الإدارة في مكة المكرمة بالتخلي عن اللاعب السعودي.