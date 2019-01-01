وكلاء اللاعبين: رواتبهم، ماذا يفعلون، وكيف تُصبح وكيل أعمال؟

عمل وكلاء اللاعبين دومًا ما يكون خلف الكواليس، لكن كيف يعملون وكيف يُمكن لأي شخص أن يُصبح أحدهم؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات واضحًا في كرة القدم الحديثة ان كل لاعب عظيم خلفه بالتأكيد وكيل يُوظف كل شيء لخدمته.

من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي إلى جاريث بيل ومحمد صلاح، الوكلاء يلعبون دورًا مهمًا في الكواليس، إذ هم يعملون لضمان أفضل الصفقات لصالح موكليهم.

وعززت الأعمال السينمائية والتلفزية الخاصة بالوكلاء مثل فيلم جيري ماجواير بطولة توم كروز من جاذبية الوظيفة في العقود القليلة الماضية، هذا بخلاف المكانة المرموقة بالعمل مع كبار النجوم في الرياضة.

ولا يوجد أي شك أنه عمل مربح للغاية، لكن الأكيد أيضًا أنك بحاجة لتكون قوي ولديك مهارات خاصة لتنجح في هذا الدور.

إن كنت تنوي أن تُصبح وكيل لاعبين في كرة القدم، جول يُعطيك فكرة عامة عم ينطوي عليه الأمر.

ما هو وكيل اللاعبين؟

وكيل اللاعبين في كرة القدم هو ممثل ووسيط يُدير مصالح لاعب واحد أو عدد من اللاعبين. وتنحصر مهام الوكيل في النقاط التالية:

قيادة المفاوضات للحصول على أفضل الأرباح الممكنة لموكليهم.

ضمان إبرام صفقات مربحة وصفقات رعاية جيدة.

تنظيم الظهور الإعلامي، سواء عبر التلفاز أو الإذاعة أو الوسائط الرقمية.

تنظيم وصول الصحفيين للاعبين لإجراء المقابلات أو الكتابة في الصحف.

وبالإضافة لإدارة الأمور المالية المعقدة، يُطلب أحيانًا من الوكلاء إدارة العلاقات العامة للاعبين وتنظيم المقابلات الصحفية والاهتمام بحساباتهم على السوشيال ميديا.

وبعيدًا عن العلاقات العملية، بعض الوكلاء يخلقون علاقات قوية جدًا مع موكليهم إذ يُصبحون بمثابة الأصدقاء المقربين الذي يُقدمون الدعم اللازم وقت الأزمات الشخصية.

وفي حين أنه لا يصعب إيجاد وكيل يعمل بمفرده، المعتاد أكثر هو كونهم يعملون ضمن وكالات أكبر تُدير أعمال المئات من اللاعبين، وأحيانًا يلعب بعض أفراد العائلة دور الوكيل خاصة في المراحل المبكرة من مسيرتهم الكروية.

كيف تُصبح وكيل لاعبين؟

هي مهمة شاقة، لا يجب الاستخفاف بها أبدًا، ولا يوجد أي دورات تدريبية أو امتحانات يجب خوضها قبل البداية.

مع هذا، طبيعة المهمة تتطلب معرفة وفهم كامل للقوانين الخاصة بالعقود، وكذلك إدارة الأعمال، لذا تعليم جيد هو خطوة في الاتجاه الصحيح.

ومنذ عام 2001، لم يعد هناك شيئًا اسمه وكيل مرخص من فيفا، إذ وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم ثقته في المؤسسات الفردية للتعامل مع منح التراخيص ومراقبة عمل الوكلاء.

لتُصبح وكيل لاعبين رسمي أو وسيط، عليك تسجيل اسمك في المؤسسة الوطنية التي يعمل الوكلاء من خلالها.

في إنجلترا مثلًا، يُدير اتحاد كرة القدم عملية التسجيل، وأولئك الذين يرغبون بالعمل في تلك الوظيفة عليهم الخضوع لاختبار خاص بالشخصية الجيدة والسمعة، وكذلك تقديم شهادة حُسن سير وسلوك.

هناك أيضًا رسوم تقدر بـ500 جنيه إسترليني، بجانب رسوم تسجيل سنوية تبلغ 250 جنيه إسترليني.

اكتشف المزيد حول التسجيل كوكيل لاعبين في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالضغط هنا.

كم يتقاضى وكلاء اللاعبين من أموال؟

أرباح وكلاء اللاعبين تعتمد أساسًا على عاملين، الأول هو أسماء موكليهم ومن هم في عالم كرة القدم، والثاني هو عدد موكليهم.

يتقاضى وكلاء اللاعبين عمولة من الرياضيين الذين يمثلونهم، تقدر عادة بـ10% من مداخيلهم، لذا نجد أن من يُمثل لاعبين مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي يحصلون على أرباح ضخمة.

وطبقًا لوكالة "إدارة الرياضة العالمية" يربح وكيل اللاعبين ما بين 1200 إلى 550000 جنيه إسترليني سنويًا لكل لاعب في البريميرليج، أما الوكلاء في الدوري الأمريكي فأرباحهم تتراوح بين 1300 إلى 260 ألف دولار لكل لاعب في البطولة.

وبالطبع يُحقق بعض الوكلاء أرباحًا تصل للملايين، لكن هذا نادٍ حصري.

ما هو "الوكيل السوبر"؟

"الوكيل السوبر" هو مصطلح يُستخدم لوصف الوكلاء أصحاب التأثير الكبير في وظائفهم، إلى الحد الذي يجعلهم يربحون الكثير من الأموال -بالملايين- ويمتلكون نفوذًا ملحوظًا.

هم يميلون للتفاخر بالموكلين الكبار، والذين عادة ما يكونون نجومًا كبار وبالتالي أصحاب مداخيل عالية في اللعبة.

قائمة موكليهم وسمعتهم بجانب مهاراتهم في التفاوض والتعاقدات يجعلهم أصحاب قوة ونفوذ، وأحيانًا يكون صعبًا للأندية التعامل معهم.

الوكلاء الذين يُشار لهم بأنهم "وكلاء سوبر" في السنوات الاخيرة يتضمنون جورجي مينديز والذي تضم قائمة ممثليه أمثال كريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو، ومينو رايولا الذي يُمثل زلاتان إبراهيموفيتش وبول بوجبا، وجوناثان بارنيت الذي يُمثل جاريث بيل وجيسي لينجارد.

كيف تجد وكيلًا؟

عالم كرة القدم مزدحم بالوكلاء والوكالات أصحاب الحرص على إقامة العلاقات مع اللاعبين، لذا لا يتعب الأفراد عادة في إيجاد ممثل لهم.

مع هذا، أحيانًا يجد اللاعبون أنفسهم في نهاية عقودهم دون ممثلين لهم، مما قد يُسبب لهم صعوبات في التفاوض على تجديد عقودهم أو إيجاد أندية جديدة.

وكالات مثل Gestifute و Triple S Sports و Entertainment و Stellar Football تُصنف كأكبر وكالات اللاعبين في كرة القدم، لكن هناك العديد من الوكالات التي يُمكن تقييمها كذلك.

لمساعدة اللاعبين وعائلاتهم وأنديتهم، ينشر الاتحاد الوطني قائمة وكلاء ووسطاء اللاعبين سنويًا، والذي يُمكن استشارتهم.