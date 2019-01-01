الهلال ينتظر البطاقة الدولية لكويلار قبل مباراة الفيحاء

هذا بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

انتظم جوستافو كويلار في تدريبات فريقه الجديد "الهلال السعودي" خلال الأيام القليلة الماضية، لكن أمر لعبه ضد الفيحاء في الجولة القادمة من الدوري السعودي لم يُتح بعد.

الزعيم نجح في ضم لاعب الوسط الكولومبي من فلامنجو في آخر أيام سوق انتقالات صيف 2019، وقد حول يوم السبت الدفعة الأولى من قيمة الصفقة والبالغ 5 ملايين يورو.

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وحصل النادي البرازيلي على 4 ملايين يورو فيما ذهب المليون الخامس لفريق ديبورتيفو كالي الكولومبي، والذي حصل على 30% من قيمة الصفقة الإجمالية والبالغة حسب الصحف 7.4 مليون يورو.

وينتظر الهلال حاليًا وصول البطاقة الدولية لكويلار حتى يُمكنه المشاركة أمام الفيحاء في الجولة الثالثة من الدوري السعودي، والتي من المفترض أن تصل خلال الـ48 ساعة القادمة.

يُذكر أن وصيف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي ضم خلال سوق الانتقالات الصيفي كلًا من جانج هيون سو وصالح الشهري وأمير كردي بجانب كويلار والحصول على خدمات أندريه كاريلو نهائيًا من بنفيكا.