الهلال يتوصل لاتفاق مع الرائد حول صالح الشهري

صفقة قوية للزعيم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح الهلال في التوصل لاتفاق مع الرائد حول ضم المهاجم صالح الشهري لموسم واحد على سبيل الإعارة.

وأكدت جُل المصادر المتابعة لسوق الانتقالات السعودي توصل الناديين لاتفاق حول انتقال الشهري مقابل مليوني ريال سعودي ولاعبين من الهلال بجانب إعارة محمد الدوسري الظهير الشاب للزعيم لفريق الرائد لموسم واحد.

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الشهري صاحب الـ26 عامًا من مواليد جدة وقد بدأ مسيرته الكروية مع الأهلي قبل الاحتراف في بيرامار البرتغالي لموسمين، عاد بعدهما لناديه السابق ومن ثم رحل عنه باتجاه الرائد عام 2015.

ويُعد الموسم الماضي هو الأنجح في مسيرة الشهري، خاصة على صعيد الأهداف، إذ لعب 27 مباراة مع الرائد في جميع البطولات سجل خلالهم 18 هدفًا وصنع هدفين.

وحقق الشهري رقمًا جيدًا في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي تمثل في كونه أكثر اللاعبين السعوديين إحرازًا للأهداف في البطولة برصيد 16 هدفًا.