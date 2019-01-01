لاعب الأهلي الجديد: كنت قريبًا من اللعب في العاصمة السعودية، لكن!

المجحد يتحدث عن بعض كواليس الميركاتو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال محمد المجحد لاعب الأهلي الجديد أنه كان قريبًا جدًا من الانتقال لأحد أندية العاصمة السعودية الرياض، لكن الأمر لم يتم في النهاية لانسحاب ذلك النادي من المفاوضات.

وارتدى المجحد قميص الأهلي قادمًا من الفتح هذا الصيف، وقد وصف اللاعب المفاوضات بأنها لم تكن سهلة، مشيدًا بدور إدارة ناديه السابق في إنهائها في وقت قياسي.

من هو الفريق الأقوى في الدوري السعودي دون أجانب؟

مضيفًا خلال حواره مع صحيفة الاقتصادية عن كواليس سوق الانتقالات "لقى وكيل أعمالي وإدارة النادي العديد من العروض المحلية، إلا أن المفاوضات سارت بشكل رائع مع الأهلي حتى أكملت انتقالي لهم ولله الحمد، واللعب لنادٍ بهذه القيمة يعد شرفًا عظيمًا، لأن لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في البلاد".

وعن كونه كان قريبًا من اللعب في العاصمة السعودية، قال المجحد "نعم.. كنت قريبًا جدًا من الانتقال إلى نادٍ عاصمي، اتفقنا معهم على كل التفاصيل، لكنهم انسحبوا في نهاية الأمر ولا أعلم لماذا حتى هذه اللحظة، لعله خير من رب العالمين، أنا الآن أحد فرسان الأهلي الذي أعشقه، يقف من خلفه جمهور عظيم ويطربني، وأشكر الله أن الأمور آلت إلى المسار الحالي.

وقد رفض اللاعب السعودي الكشف عن اسم هذا النادي وإن انحصرت الخيارات بين الهلال والنصر.