صحيفة | الهلال ينجح في ضم كويلار والإعلان يوم الجمعة

الصفقة انتهت للزعيم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة الجزيرة السعودية أن الهلال حسم عمليًا صفقة الكولومبي جوستافو كويلار لاعب فلامنجو البرازيلي.

وكانت مصادر إيطالية قد أكدت تفضيل كويلار للعرض السعودي على العرض القادم من بولونيا بسبب فارق الراتب، وكذلك اختيار فلامنجو لنفس العرض لكون الهلال يطلب الشراء نهائيًا بعكس النادي الإيطالي الراغب في الاستعارة مع أحقية الشراء.

صحيفة الجزيرة أوضحت أن تطورات إيجابية شهدتها المفاوضات بين الأطراف جميعًا، وأن الإعلان عن الصفقة من جانب الزعيم سيكون يوم الجمعة القادم.

انضمام صاحب الـ27 عامًا إن حدث سيعني خروج أحد أجانب الهلال الثمانية من الفريق، والمرشح الأبرز لهذا هو المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا، وإن كانت دائرة المرشحين تضم كذلك عمر خربين وكارلوس إدواردو.

يُذكر أن فريق الموج الأزرق يستعد حاليًا لأسبوع مثير، يبدأ الجمعة بمواجهة أبها في الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، ثم مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام مواطنه اتحاد جدة يوم الثلاثاء القادم.

📊سجل دجانيني أكبر عدد من الاهداف للفريق الموسم الماضي (20 هدفًا)، لكن أهدافه لم تحصد سوى 6 نقاط فقط للفريق ⚽️ pic.twitter.com/rSeYpttps8

— موقع قول السعودي (@GoalSA) August 20, 2019