سوق انتقالات الصيفية 2021: متى يبدأ وينتهي الميركاتو في الدوريات الأوروبية؟

يقدم جول كل ما تريد معرفته عن سوق الانتقالات الصيفية 2021، مواعيد بدء وانتهاء الميركاتو في أوروبا؟

هناك العديد من التطورات والتغيرات التي شهدتها كرة القدم في السنوات الأخيرة، أبرزها أسعار اللاعبين التي ارتفعت بشكلٍ جنوني وساهمت في زيادة شعبية اللعبة، وأصبح على إثرها العديد من محبي المستديرة حول العالم يترقبون موعد فتح وانتهاء سوق الانتقالات سواءً الصيفية أو الشتوية.

ومع اقتراب بداية سوق الانتقالات الصيفية، يتوقع العديد أن تكون فترة الانتقالات القادمة، مثيرة للغاية وستشهد العديد من الانتقالات والصفقات القوية، والتي ستؤثر على شكل الموسم المقبل.

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هل ينتقل كيليان مبابي إلى ريال مدريد؟ وما هي وجهة هاري كين الجديدة؟، وهل يحسم مانشستر يونايتد صفقة جادون سانشو؟ وأيرحل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس ام يستمر؟، كل تلك الأسئلة وأكثر سنتعرف على إجابتها معًا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولكن الآن السؤال هو، متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوريات الأوروبية؟، وهذا ما سيجيب عنه موقع جول في التقرير التالي..

متى يبدأ وينتهي الميركاتو الصيفي 2021 في الدوريات الأوروبية؟

ستفتح نافذة الانتقالات في الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء 9 يونيو 2021 وتستمر حتى 31 أغسطس.

ومن المثير للاهتمام أن الانتقالات في البريميرليج هذا الموسم ستبدأ قبل باقي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى والتي ستبدأ وتنتهي في نفس الوقت، إذ أن الدوريات الإسباني، الإيطالي، الفرنسي، والألماني ستبدأ يوم الخميس 1 يوليو 2021، وحتى 31 أغسطس 2021.