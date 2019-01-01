خيار مفاجئ لتعويض كيسييه في ميلان

ميلان يبحث عن معوض للغاني حال رحل إلى موناكو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تجري المفاوضات حاليًا بين ميلان وموناكو حال انتقال لاعب وسط الأول فرانك كيسييه للفريق الفرنسي.

صحيفة توتوسبورت الإيطالية أوضحت أن نجاح تلك المفاوضات وانتقال اللاعب الغاني لليج وان سيعني حاجة ميلان لتعويضه بلاعب وسط آخر، بجانب سعيه لضم مهاجم ومدافع.

وفيما يُحاول الروسونيري إغلاق صفقة آنخيل كوريا من أتلتيكو مدريد وضم ميرح ديميريل من يوفنتوس، أوضحت توتوسبورت أن الإدارة في كازا ميلان قد تتجه لاستعادة لاعب وسط تشيلسي تيمو باكايوكو لتعويض كيسييه.

ماندجوكيتش وكان على طاولة مفاوضات روما ويوفنتوس

باكايوكو كان قد قضى الموسم الماضي في سان سيرو معارًا من البلوز، وقد أجاد خلال 42 مباراة مع الفريق وأصبح أحد العناصر المفضلة جماهيريًا، لكن شاب موسمه بعض الخلافات مع المدرب السابق جينارو جاتوزو.

ميلان كان يمتلك حق شراء اللاعب نهائيًا مقابل 35 مليون يورو، لكنه لم يُفعل هذا الخيار أبدًا، وقد عاد اللاعب لإنجلترا ولكنه خارج حسابات المدرب فرانك لامبارد وفي نفس الوقت فشل في إيجاد نادٍ يُقدم له العرض المالي المطلوب.

توتوسبورت أضافت في تقريرها أن باكايوكو أبلغ إدارة ميلان رغبته في العودة لصفوف الفريق، وهو ما قد يجعل المفاوضات مع تشيلسي أسهل كثيرًا، لكن ما قد يُعيق كل تلك العملية رفض ماركو جامباولو المدير الفني الجديد للروسونيري حيث يُفضل اللاعبين أصحاب الجودة الفنية في الوسط مثل لوكاس بيليا وهاكان تشالهانوغلو وإسماعيل بن ناصر.