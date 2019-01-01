وكيله: كويلار لا ينوي الرحيل عن الهلال في يناير

يراقب ريال بيتيس لاعب وسط الهلال جوستافو كويلار تمهيدًا لضمه في انتقالات يناير، لكن وكيله أغلق هذا الباب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى كرافت كولمبيان تفكير موكله "جوستافو كويلار" الرحيل عن الهلال السعودي خلال سوق انتقالات يناير 2020.

وكان اللاعب الكولومبي قد ارتدى قميص الفريق السعودي قادمًا من فلامنجو البرازيلي خلال سوق الانتقالات الصيفي، و تحدثت بعض الصحف الكولومبية عن رغبة ريال بيتيس في التعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية القادمة لتعزيز وسط الملعب.

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وأضافت تلك الصحف أن النادي الإسباني سيُحاول استغلال عدم تأقلم كويلار مع الأجواء في الدوري السعودي والهلال وإقناعه باللعب في الليجا، علمًا أنه يعي تمامًا أن تكلفة الصفقة لن تقل عن 7.5 مليون دولار هي قيمة انتقال الدولي الكولومبي للزعيم السعودي.

الوكيل كولمبيان رد على كل هذا بقوله "عدم تأقلم كويلار طبيعي جدًا، لكنه لا يُفكر في الرحيل عن الهلال في ميركاتو يناير القادم، بل يتطلع لتحقيق كافة البطولات مع الهلال هذا الموسم".

أضاف حول اهتمام بيتيس "كان هناك اتصالات مع ريال بيتيس قبل الانضمام للهلال، لكن عرضهم المالي لم يكن مقنعًا لنا. حاليًا لا يوجد أي اتصالات معهم".

يُذكر أن كويلار ظهر في 4 مباريات مع الهلال قدم في آخرها أمام الاتفاق في الجولة السادسة من الدوري السعودي أداءً مميزًا ساهم به في الفوز الكبير لفريقه 4-1.