من هو هاري ماجواير؟ مدافع مانشستر يونايتد الجديد الأغلى في تاريخ كرة القدم

أعلن مانشستر يونايتد عن التعاقد مع ماجواير مدافع ليستر سيتي ليكون الأغلى في التاريخ، فمن هو ولماذ اضطر الشياطين الحمر لدفع هذا المبلغ؟

أبانوب صفوت | فيسبوك

أعلن مانشستر يونايتد عن التعاقد مع المدافع الإنجليزي هاري ماجواير قادماً من صفوف ليستر سيتي في صفقة من أهم صفقات سوق الانتقالات هذا الصيف، ولما لا؟ والمقابل المادي الذي تكبده الشياطين الحمر جعل من مدافع الثعالب الأغلى في مركزه في تاريخ كرة القدم حتى الآن، وهو ما يوضح الحاجة الماسة للعملاق الإنجليزي للتعاقد مع لاعب مثله، وذلك قبل أيام قليلة من نهاية الميركاتو وبداية الموسم الجديد.

انضم ماجواير إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني بمجرد تجاوزه للفحص الطبي، وذلك بعد أسابيع طويلة من المفاوضات بين الطرفين، ليكسب سولشار مدافع رائع من المتوقع أن يقدم الإضافة المطلوبة للخط الخلفي، الذي يحتاج إلى مزيد من التدعيمات لمساعدة دي خيا للعودة لمستواه، بعد أن قدم أداءاً سيئاً للغاية في الموسم الماضي بسبب عدم مساعدة زملائه له بالشكل الكافي، وإلقاء الحمل كله عليه وحده.

لكن من هو هاري ماجواير؟ كيف تحول من مدافع عادي إلى الأغلى في تاريخ كرة القدم؟ لماذا أصر مانشستر يونايتد على دفع هذا المبلغ من أجل التعاقد معه؟، هذا ما سنعرفه في هذا التقرير..

من هو هاري ماجواير؟

هاري ماجواير هو مدافع إنجليزي، وُلد في 5 مارس من عام 1993، انضم لأكاديمية شيفيلد يونايتد منذ صغره وانضم للفريق الأول منذ 2011 وهبط معهم في موسمه الأول الذي لعب فيه أربع مباريات إلى دوري الدرجة الثانية، وفي الموسم التالي بدأ يترك بصمته وفاز بجائزة أفضل لاعب في النادي ومنذ ذلك الحين أصبح الخيار الأول للمدرب في خط الدفاع.

واصل ماجواير تألقه بسبب موهبته الكبيرة وشارك في عدد كبير من المباريات ونجح في لعب 100 مباراة مع شيفيلد بحلول فبراير من عام 2013 على الرغم أنه كان في التاسعة عشر من عمره، وبدأت العروض تنهال عليه من وولفرهامبتون وهال سيتي قبل أن ينضم للنمور في النهاية مقابل 2.5 مليون جنيه استرليني وذلك في عام 2014.

لم تكن بداية ماجواير مع هال موفقة، شارك في ست مباريات فقط في موسمه الأول معهم ليتم إعارته إلى ويجان من أجل الحصول على دقائق أكثر، وفي موسم 2016-17 قرر مايك فيلان الاعتماد عليه بصورة أكبر واستطاع أن يتوج مجدداً بجائزة أفضل لاعب في الموسم باختيار الجماهير على الرغم من هبوط هال سيتي إلى دوري الرابطة الإنجليزية بنهاية الموسم، ولكنه استمر في الدوري الممتاز بفضل انتقاله إلى ليستر سيتي.

تعاقد الثعالب مع ماجواير في صيف 2017 واستطاع اللاعب التطور بشكل أكبر ليثبت أحقيته في اللعب في هذا المستوى، وينضم للمنتخب الإنجليزي ويقدم مستوى رائع أيضاً، قبل أن يتنافس عليه قطبي مدينة مانشستر، وينجح الجزء الأحمر منها في الحصول على توقيعه بسبب اصرارهم الشديد على التعاقد معه من أجل حل المشاكل الدفاعية للفريق والتي يعاني منها منذ فترة ليست بالقصيرة.

الفرق التي لعب لها هاري ماجواير:

الفريق الفترة المباريات الأهداف التي سجلها شيفيلد يونايتد 2010 - 2014 52 6 هال سيتي 2014 - 2017 75 3 ليستر سيتي 2017 - 2019 76 5

كيف أصبح ماجواير أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم؟

لم يتخيل أشد المتفائلين لدى جمهور مانشستر يونايتد أن يقوم فريقهم في سوق الانتقالات الحالي بكسر رقم الغريم ليفربول عندما أعلن عن ضم الهولندي فان دايك مقابل 75 مليون جنيه إسترليني في يناير من العام الماضي، خاصةً وأن بداية سوق الانتقالات لم تبشر بصفقات بارزة حيث تعاقد الشياطين الحمر في بداية الصيف مع اسم كان مجهولاً لدى الأغلبية وهو دانيل جيمس جناح سوانزي سيتي.

استغل ليستر سيتي فرصة الصراع الشرس من قطبي مدينة مانشستر على اللاعب، ليقوم برفع مطالبه المادية ويحدد 80 مليون جنيه إسترليني مقابل التفريط فيه، على الرغم أن الفريق كان قد قام بضمه منذ عامين فقط بحوالي 17 مليون جنيه إسترليني بالإضافات، ولكن موقف الثعالب كان واضحاً منذ بداية سوق الانتقالات، وفي كل مرة كان العرض أقل فيها مما هو مطلوب كان براندن رودجرز يصر أن اللاعب مستمر لأن المفاوضات لم ترتقِ لطموحهم المالي.

مع حاجة مانشستر يونايتد الماسة إلى قلب دفاع واقتراب الميركاتو من نهايته، خاصةً وأنه سيُغلق للمرة الأولى في إنجلترا قبل نهاية شهر أغسطس بسبب تصويت الأغلبية على عدم إبرام أي تعاقدات جديدة بمجرد بداية الموسم الجديد، اضطر الشياطين الحمر للرضوخ لمطالب ليستر سيتي وتقديم عرض يساوي 80 مليون جنيه إسترليني من أجل السماح للاعب بالتحدث معهم للإتفاق على الشروط الشخصية وإجراء الفحص الطبي، في بعض الأحيان الضرورات تتيح كسر المزيد من الأرقام القياسية.

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لماذ أصر مانشستر يونايتد على التعاقد مع ماجواير ؟

اضطر مانشستر يونايتد في نهاية المطاف للموافقة على شروط ليستر سيتي من أجل ضم هاري ماجواير على الرغم أن الفريق حاول تقديم أكثر من عرض ولكن تم رفضهم جميعاً لأنهم لم يقتربوا للرقم المطلوب من قبل إدارة الثعالب، ونجح الفريق في استغلال مدى حاجة اليونايتد لضم مدافع جديد قبل غلق السوق من أجل أن يفرض متطلباته عليهم، فلماذا كل هذا الاصرار على ضم ماجواير؟

يمكن القول بأن ماجواير ببساطة أفضل من كل مدافعي مانشستر يونايتد الحاليين بدون استثناء وأحد أفضل اللاعبين في مركزه في الدوري الإنجليزي الممتاز، يتميز اللاعب بشخصية قيادية يفتقدها الزعيم المحلي منذ فترة طويلة بسبب اعتماده على ثنائي متوسط المستوى وهما سمولينج وفيل جونز، بالإضافة إلى حاجة ليندلوف لمزيد من الوقت من أجل التأقلم مع فريقه الجديد.

قد يعتبر الإيفواري بايي هو الأفضل في خط دفاع مانشستر يونايتد ولكن يعيبه وبقوة كثرة الإصابات التي يتعرض لها وأخرها في ودية توتنهام منذ أيام قليلة مما سيضطره للغياب لعدة أشهر، في حين أن ماجواير يتميز بلياقة بدنية أفضل، رائع في ألعاب الهواء وهو ما تفتقده الأسماء الحالية وكذلك يعتبر من أكثر المدافعين المميزين في موقف واحد على واحد، بالإضافة إلى إجادته لبناء الهجمات من الخلف.