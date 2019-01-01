البريك يُعيد الهلال للميركاتو و3 خيارات لتعويضه

اللاعب سيغيب لشهر ونصف تقريبًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعاد محمد البريك فريقه الهلال السعودي لسوق الانتقالات من جديد، بعدما تعرض لإصابة ستُبعده عن اللعب لمدة شهرين تقريبًا.

وتعرض الظهير الأيمن للهلال ومنتخب السعودية لتمزق بسيط في الرباط الجانبي للركبة سيستوجب علاجًا وراحة لمدة تتراوح بين 4 أسابيع إلى 6، مما يعني غيابه عن مواجهات فريقه في دوري أبطال آسيا والجولات الأولى من الدوري السعودي.

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المصادر الصحفية المتابعة للموج الأزرق أكدت أن رازفان لوتشيسكو المدير الفني للفريق طلب من الإدارة دعم الصفوف بظهير أيمن جديد يُعوض البريك خلال فترة غيابه.

الصحفي عبد العزيز المريسل كشف عبر حسابه الرسمي على تويتر أن إدارة فهد بن نافل رشحت للمدرب لاعبين ليتم الاختيار بينهما، وهما مداالله العليان لاعب التعاون وفواز الصقور مدافع الوحدة، مؤكدًا أن المدرب الروماني سيحسم خياره بين اللاعبين عقب مواجهة الأهلي في دوري أبطال آسيا.

المصادر الصحفية تحدثت عن خيار ثالث وهو الاعتماد على ياسر الشهراني في خانة الظهير الأيمن والتعاقد مع ظهير أيسر جديد نظرًا لعدم ثقة لوتشيسكو في قدرة حسن كادش تأدية هذا الدور جيدًا.