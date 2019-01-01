رسميًا | الهلال يُعزز دفاعه بأمير كردي

صفقة جديدة للزعيم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الهلال السعودي رسميًا تعاقده مع أمير كردي لمدة 3 مواسم.

وسعى الفريق السعودي لدعم خانة الظهير الأيمن خلال الأيام الماضية بعد الإصابة التي تعرض لها محمد البريك وستُبعده لأسبوعين قادمين على الأقل.

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وتخلى الهلال اليوم عن مدافعه الأيمن "محمد الدوسري" بالإعارة لموسم واحد ضمن صفقة حصوله على صالح الشهري مهاجم الرائد، وقد خاض اللاعب الشاب مباراة الأهلي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا الأسبوع الماضي.

ولم يكشف الزعيم عن التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، مكتفيًا بالتأكيد على أن التعاقد مع اللاعب جاء بتوصية من المدرب رازفان لوتشيسكو الذي يعرفه جيدًا منذ تواجدا معًا في الدوري اليوناني.

كردي من مواليد المملكة العربية السعودية ويحمل جنسيتها بجانب الجنسية اليونانية، وقد سبق أن ارتدى قميص أهلي جدة خلال الفترة بين 2014 إلى 2018 قبل أن يعود لليونان ويلعب مع فريق بانيونيوس اليوناني الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2020.