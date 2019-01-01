محمد عواد في مقر الزمالك لإتمام صفقة انتقاله

حارس الإسماعيلي في طريقه إلى الزمالك

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تواجد محمد عواد، حارس مرمى النادي الإسماعيلي حاليًا في مقر نادي الزمالك بميت عقبة، تمهيدًا لإتمام انتقاله للفريق الأبيض.

محمد عواد وقع على عقود انضمامه لصفوف نادي الزمالك منذ أيام، ويتبقى فقط الوصول لاتفاق مع إدارة الإسماعيلي.

ويجتمع مسؤولو نادي الزمالك حاليًا مع محمد عواد، من أجل إنهاء كافة إجراءات التعاقد مع حارس الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكان محمد عواد قد انتقل لصفوف نادي الوحدة السعودي الموسم الماضي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وعاد محمد عواد إلى النادي الإسماعيلي، بعد انتهاء إعارته إلى الوحدة، ليطالب بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.