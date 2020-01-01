سوق الانتقالات | مانشستر يونايتد يخطط لضم يورنتي

هل نرى لاعب ريال مدريد السابق في مانشستر يونايتد؟

يخطط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع ماركوس يورنتي من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة مستغلين عدم حصول الأخير على دقائق لعب كافية.

يورنتي انضم إلى صفوف أتلتيكو قادمًا من ريال مدريد في الصيف الماضي مقابل 35 مليون يورو.

وقالت صحيفة "مانشستر إيفيننج" البريطانية إنّ إصابة بول بوجبا وسكوت مكتوميناي دفعت الإدارة للتفكير في الحصول على خدمات يورنتي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة أنّ يورنتي لم يشارك أساسيًا سوى في 3 مباريات فقط من أصل 19 مباراة للروخي بلانكوس كما شارك في 16 دقيقة فقط في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة أنّ المدرب أوليه جونار سولشاير أعلن رغبته في ضم عدد من الصفقات في يناير لأجل تدعيم الفريق وإيجاد حل لكثرة الإصابات وبدلاء في خط الوسط.

يورنتي قرر الرحيل عن النادي الملكي الموسم الماضي بسبب عدم مشاركته بانتظام لكنّه يعاني من الأمر ذاته في أتلتيكو مدريد.

وشارك اللاعب الشاب في مباراتي برشلونة وريال مدريد في السوبر الإسباني بديلًا وهي البطولة التي خسرها الروخي بلانكوس في النهائي أمام الجار الملكي.