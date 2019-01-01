سوق انتقالات صيف 2019 | ما هو سعر مارادونا وبيليه وأساطير كرة القدم في الوقت الحالي؟

بعد جنون الأسعار الذي عاشه سوق الانتقالات في السنوات الأخيرة، كم كان سيساوي سعر مارادونا وبيليه وزيدان والعديد من الأساطير إذا لعبوا في الوقت الحالي؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

ارتفعت أسعار اللاعبين بشكل مذهل مع بداية الألفية الجديدة، وأصبحت الإشاعات الخاصة بسوق الانتقالات مصدر غضب حقيقي للعديد من الناس.

الجماهير العاشقة لكرة القدم تهز رؤوسها غير مصدقة والمتابعون والنقاد يعتريهم دهشة كبيرة حين يسمعون أن اللاعبين العاديين ينتقلون بين الأندية مقابل عشرات الملايين من اليوروهات، فيما النجوم منهم ينتقلون مقابل المئات من الملايين.

وحطم انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو عام 2017 الأرقام القياسية في سوق الانتقالات، وبعدها أصبحت الأرقام الضخمة في سوق الانتقالات هي المعتادة.

وما يؤكد هذا أن 8 من أغلى 10 صفقات في التاريخ حدثت خلال عام 2017 أو ما بعده، وقد تخطت انتقالات لاعبين مثل كريستيانو رونالدو وأنتوني جريزمان وفيليبي كوتينيو وكيليان مبابي حاجز الـ100 مليون يورو.

تلك الأرقام الضخمة تفتح بالتأكيد باب المقارنات مع الأرقام القياسية السابقة في سوق الانتقالات وتقودنا للنقاش حول قيمة النجوم السابقين المالية في سوق الانتقالات حاليًا.

إن كان روميلو لوكاكو قد انتقل مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (79 مليون دولار)، كم كان سيُساوي دييجو مارادونا وبيليه؟ كم كان ريال مدريد سيدفع لضم زين الدين زيدان تلك الأيام؟ والجدل متواصل.

من الصعب تحديد الأرقام التي ستُطلب في اللاعبين السابقين خلال سوق الانتقالات الحالي، لكن حساب تلك القيم بناءً على عوامل مثل التضخم المالي قد تعطي فكرة، وإن كانت غامضة.

مثلًا، دفع برشلونة 5 ملايين جنيه إسترليني (7.6 مليون دولار) لضم مارادونا من بوكا جونيوز عام 1982، قيمة تتترجم لـ17.5 مليون جنيه إسترليني (21 مليون دولار) في الحسابات المالية لعام 2019.

أغلب الناس ستتفق أن شراء مارادونا مقابل 17.5 مليون جنيه إسترليني هي بمثابة سرقة، لذا علينا مراعاة التضخم في سوق الانتقالات نفسه للوصول لتقدير أكثر واقعية، والذي هو أسرع بكثير.

هناك الكثير من الأدوات التي تدر الكثير من المال للأندية حاليًا، مثل حقوق النقل التلفزي، وهذا يسمح للأندية بدفع تلك الأموال، وجودة اللاعبين مقارنة بآخرين منتشرين في سوق الانتقالات هي عامل مهم أيضًا.

الموهبة ليست العامل المحدد فقط، بل هناك ما يُوصف بقيمة اللاعب في السوق من الناحية التجارية، وهو عامل مهم في حسابات أسعار اللاعبين بين الأندية والوكلاء.

أسعار أساطير كرة القدم:

اللاعب السعر الفعلي (العام) السعر حاليًا يوهان كرويف 922 ألف (1973) 11 مليون دييجو مارادونا 5 مليون (1982) 17.5 مليون رونالدو 19.5 مليون (1997) 35 مليون زين الدين زيدان 47 مليون (2001) 77 مليون

الأسعار بالجنية الإسترليني وتعتمد على التضخم وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك