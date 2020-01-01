أخبار الانتقالات: ليفربول يخطط لضرب السيتي وسافيتش مطلوب في الإنتر ويوفنتوس

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو صيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020:

آرسنال يرغب في التجديد مع ساكا

بحسب أثليتيك فإن آرسنال يرغب في توقيع عقدًا طويل الأجل مع مهاجمه الواعد بوكايو ساكا.

وينتهي عقد صاحب الـ18 ربيعًا بعد 18 شهرًا، وقد حظي ببداية جيدة مع الفريق الأول هذا الموسم واختير لرجل المباراة بعد لقاء الأحد الذي فاز به الجانرز على نيوكاسل برباعيةٍ نظيفة.

ويحظى ساكا بمتابعة أندية أخرى في الدوري الإنجليزي على غرار ليفربول ومانشستر يونايتد، لذا على آرسنال التحرك سريعًا للحفاظ عليه.

نيفيل: على مانشستر يونايتد قطع العلاقات مع رايولا

قال جاري نيفيل أن مانشستر يونايتد يجب عليه قطع العلاقات مع وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا، وعليه رفض التوقيع مع أي لاعب يتعامل معه.

وجاء ذلك في أعقاب هجوم الإيطالي على المدرب أولي جونار سولشاير دفاعًا عن بول بوجبا عبر إنستجرام.

ليفربول يخطط لصفقتين من مانشستر سيتي

بحسب دون بالون فإن ليفربول يخطط لضم لاعبين مهمين من مانشستر سيتي في سوق الانتقالات القادمة، هما نجم الوسط كيفن دي بروينه والمدافع إيميريك لابورت.

يأتي ذلك بعد إيقاف السيتيزنس من المشاركة في البطولات الأوروبية، وهو ما قد يضطر الأزرق السماوي للاستغناء عن بعض نجومه.

محادثات بين بارتي وأتلتيكو مدريد من أجل التجديد

أشارت تقارير نشرتها صحيفة ماركا، أن توماس بارتي أكد دخول وكيل أعماله في محادثات مع أتلتيكو مدريد من أجل تجديد عقده مع الفريق.

وينتهي عقد الغاني الحالي في 2023، لكنه يرغب في تمديد مدة بقائه في واندا ميتروبوليتانو، وقال صاحب الـ26 عامًا: "يتحدث وكيل أعمالي مع النادي. أقول دائمًا أنني باقٍ في الفريق مادام في حاجة إلي".

صراع إنجليزي على سمولينج

قالت كوريري ديلو سبورت أن إيفرتون وتوتنهام يرغبان في ضم مدافع مانشستر يونايتد المعار لروما كريس سمولينج في سوق انتقالات الصيف القادم.

ويرغب الجيالوروسي في الاحتفاظ بخدمات المدافع الإنجليزي بعد انتهاء فترة إعارته، لكن ذلك سيكلف خزائن الذئاب 20 مليون يورو.

وقد يعود سمولينج للدوري الإنجليزي في الميركاتو القادم، وبحسب التقارير فإن وكيله يقوم بالفعل بدراسة العروض المقدمة من توتنهام وإيفرتون.

الإنتر ويوفنتوس يستهدفان ميلينكوفيتش سافيتش

بحسب كالتشيو ميركاتو فإن متوسط ميدان لاتسيو سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش تقدر قيمته بـ100 مليون جنيه إسترليني، وأن يوفنتوس والإنتر مهتمان بالتعاقد مع اللاعب، لكنه لن يوقع إلا بعد ضمان الحصول على راتب ضخم.

ويمتد عقد صاحب الـ24 عامًا مع النسور حتى 2024، وقد سجل 4 أهداف في 23 مباراة له بالقميص الأزرق السماوي في الدوري الإيطالي هذا الموسم.