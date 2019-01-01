تقارير: منافسة بين الأهلي والاتحاد على ضم جهاد الحسين

الأهلي الأقرب لضم اللاعب السوري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

دخل نادي أهلي جدة السعودي، في منافسة قوية مع الاتحاد، من أجل الظفر بخدمات اللاعب السوري جهاد الحسين، بعد رحيله عن التعاون بشكل رسمي.

جهاد الحسين أعلن السبت رحيله عن صفوف التعاون خلال فترة الانتقالات الحالية، بعدما نجح في قيادة فريقه للتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي.

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وأشارت صحيفة "الوطن" السعودية إلى أن الاتحاد تواصل مع جهاد الحسين، وقدم له عرضًا، إلا أن الأهلي لم يقف صامتًا وتواصل هو الآخر مع اللاعب السوري.

وحسب الصحيفة السعودية، فإن جهاد الحسين أعطى موافقته المبدئية للأهلي، على أن تظهر الصورة النهائية خلال الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن يوقع جهاد الحسين على عقد يمتد إلى موسم واحد فقط، لينتهي في صيف 2020.

اللاعب صاحب الـ37 عامًا، شارك مع التعاون في 146 مباراة، سجل 16 هدف وصنع 43 هدفًا لزملائه.