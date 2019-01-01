الانتقالات

رسميًا - بيراميدز يعلن التعاقد مع لومالا ولاعب الزمالك

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صفقة جديد لبيراميدز
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي بيراميدز، عن التعاقد مع لومالا عبده، لاعب منتخب أوغندا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

لومالا كان يلعب في صفوف فريق كالمار السويدي، حيث انتقل لصفوف بيراميدز بعد الاتفاق الذي تم بين الطرفين.

ونشر بيراميدز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن خلالها عن التعاقد مع لومالا.

ونجح ممدوح عيد، مدير صفقات بيراميدز، في التعاقد مع لومالا عبده، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لصالح فريقه.

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كما أعلن نادي بيراميدز، عن التعاقد مع إبراهيم حسن، صانع ألعاب الزمالك.

ويقوم نادي بيراميدز حاليًا بتدعيم صفوفه، وذلك استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بعدما رحل العديد من اللاعبين من صفوفه.

واقترب بيراميدز من الاستغناء عن خدمات محمد مجدي قفشة إلى النادي الأهلي، وذلك بعد التوصل لاتفاق يقضي بضم صانع الألعاب.

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