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بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في صراع على تيمو فيرنر

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بايرن ميونخ يواجه منافسة من بروسيا دورتموند على خدمات اللاعب تيمو فيرنر نجم لايبزيج.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية ألمانية اليوم على وجود رغبة من قبل فريق بروسيا دورتموند في الحصول على خدمات النجم الألماني الشاب تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" والتي أكدت أن إدارة أسود فيستيفياليا قد جعلوا من اللاعب أولوية بالنسبة لهم في الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن النادي وعلى الرغم من الحصول على خدمات باكو ألكاثير من برشلونة بشكل نهائي الا أنه لا يزال يبحث عن دعم إضافي لخط هجومه.

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ويعد فيرنر هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية في الفترة الماضية، أبرزهم توتنهام هوتسبير وليفربول الإنجليزيان، بالإضافة بالطبع لبايرن ميونخ.

وكان بايرن ميونخ يسعى للحصول على خدمات اللاعب تحسبًا لرحيل البولندي روبرت ليفاندوفيسكي الذي كان قريبًا من الخروج من الدوري الألماني في الصيف الماضي.

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جدير بالذكر أن صاحب الـ 13 هدفًا في 21 مباراة هذا الموسم كان قد أعرب عن رغبة سابقة بتمثيل فريق بايرن ميونخ في المستقبل.

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