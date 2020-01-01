سيميوني يعلق على اهتمام برشلونة بضم بارتي

هل نرى بارتي بجوار دي يونج وأرتور في برشلونة؟

علّق دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، على التقارير الصحفية التي ربطت برشلونة وآرسنال بمتوسط ميدان الفريق، توماس بارتي، خلال سوق الانتقالات المقبلة.

التقارير الصحفية أشارت إلى إمكانية رحيل بارتي عن صفوف الروخي بلانكوس في الصيف المقبل على أن تكون وجهته إلى إنجلترا.

كما أشار والده إلى إمكانية مغادرة صاحب الـ27 عامًا قلعة "واندا ميتروبوليتانو" خلال سوق الانتقالات المقبلة وذلك لمن يدفع قيمة الشرط الجزائي.

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وقال سيميوني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل لقاء أوساسونا: "لأنّه لاعب يمتلك شخصية كبيرة ولديه قدرة رائعة على فهم تمركزه ويعي أدواره في الملعب سواء في الربط بين الدفاع والهجوم أو التسديد من بعيد وتسجيل الأهداف أو صناعتها، ولكونه في مستوى يسمح له بالتطور من الطبيعي أن يكون مطلوبًا من كبار الأندية الأوروبية".

وتابع: "جواو فيليكس لا يزال يعني من إصابة في الركبة ولكنّه يعمل بكل جد للعودة السريعة، سوف نقيم وضعه ونعرف حالته البدينة ولن نخاطر بإشراكه في أي مباراة دون التأكد من تحسنه بنسبة 100".

سيميوني رفض الاعتراض على جدول الدوري مؤكدًا أنّ الوضع الحالي غير اعتيادي ومن الطبيعي وجود تعديلات على الشكل المعتاد لخوض المباريات.

كما لم يعلق على إمكانية نقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى ملعب "واندا ميتروبوليتانو" مشيرًا إلى أنّ تركيزه الأول والأخير على لقاء أوساسونا.

واختتم: "لا يوجد سبب محدد لتراجع الفريق خارج الديار ولكننا فقط نفتقد للقوة التي شكلت جزءًا من فلسفتنا على مدار السنوات الماضية، نحتاج لاستدعاء هذه القوة لنكون أقدر على التحسن والتطور في المباريات المقبلة".

جدير بالذكر أنّ أتلتيكو مدريد لم يفز في أي مباراة خارج ملعبه في 2020 سوى على ليفربول فقط في دوري أبطال أوروبا.