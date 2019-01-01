تقارير: الهلال السعودي يفاوض عدلان قديورة لضمه

هل يتعاقد الهلال السعودي مع عدلان قديورة؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يسعى نادي الهلال السعودي، للتعاقد مع الجزائري عدلان قديورة، لاعب فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

عدلان قديورة قاد منتخب الجزائر للتتويج بكأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز في المباراة النهائية على السنغال بهدف دون رد.

وأشارت صحيفة "كومبتيشن" الجزائرية، إلى أن نادي الهلال السعودي مهتم بالتعاقد مع عدلان قديورة، المتوج بلقب كأس أمم إفريقيا.

وأجرت إدارة نادي الهلال محادثات سرية مع وكيل أعمال عدلان قديورة، من أجل بحث إمكانية انتقاله إلى صفوف الموج الأزرق.

وشارك قديورة مع فريقه نوتنجهام فورست الإنجليزي الموسم الماضي، في 28 مباراة، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

ويعد قديورة واحدًا من العناصر الأساسية التي شاركت مع منتخب الجزائر في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر مؤخرًا.