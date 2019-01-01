الهلال يتفاوض مع التعاون للتعاقد مع إبراهيم الزبيدي

الهلال يسعى للتعاقد مع لاعب التعاون

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

فتح نادي الهلال خط مفاوضات مع نادي التعاون، من أجل الحصول على خدمات إبراهيم الزبيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الهلال يزاحم الأهلي الذي يرغب في ضم الزبيدي من التعاون، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية إلى أن الهلال يرغب في ضم إبراهيم الزبيدي، وبدأ في التفاوض مع ناديه التعاون.

وكان الأهلي قد تقدم بعرض إلى التعاون للحصول على خدمات إبراهيم الزبيدي لمدة 3 مواسم مقبلة.

ويلعب إبراهيم الزبيدي "30 عامًا" في مركز الظهير الأيسر، حيث شارك مع التعاون لتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي.

وخاض الزبيدي مع التعاون الموسم الماضي 32 مباراة، سجل فيهم 3 أهداف وصنع 4 لزملائه.