سوق الانتقالات الشتوية 2020: صفقات اليوم الأخير من الميركاتو

تعرف على جميع الصفقات الرسمية التي أبرمتها الأندية الأوروبية في اليوم الأخير من سوق انتقالات شتاء 2020..

أصبحنا على بعد سويعات من نهاية سوق الانتقالات الشتوية 2020، ومازالت العديد من الأندية الأوروبية لاسيما الكبيرة منها في حالة لاستكمال صفوفها حتى الآن.

أُبرمت العديد من الصفقات في الميركاتو في جميع أنحاء القارة العجوز، وشهدنا العديد من المفاجآت لعل أبرزها انضمام المهاجم الشاب إيرلينج هالاند لبوروسيا دورتموند قادمًا من سالزبورج، وذلك بعد أن ارتبط اسمه بكبار القارة العجوز على غرار ريال مدريد ومانشستر يونايتد وغيرهما.

الحدث الأقوى في سوق الانتقالات كان في الدوري الإيطالي الذي عاد إليه أحد جواهره السابقة، وهو زلاتان إبراهيموفيتش الذي عاد لميلان بعد فترة من الغياب استمرت لقرابة 9 سنوات، ارتدى خلالها أقمصة باريس سان جيرمان والشياطين الحمر في أوروبا.

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لكن يبقى اليوم الأخير من الميركانو دائمًا ذو طابع خاص لسرعة إبرام الصفقات خلاله وانضمام العديد من اللاعبين للأندية، فما هي هذه الصفقات..

مباشر - أخبار اليوم الأخير في سوق انتقالات شتاء 2020

الصفقات الرسمية في اليوم الأخير من سوق الانتقالات "31-1-2020"

رسميًا | كاراسكو يعود لأتلتيكو مدريد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد استعادة لاعبه السابق يانيك كاراسكو في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، وجاء ذلك بعد محاولات من سيميوني لضم مهاجم في الميركاتو، لكن الروخيبلانكوس أخفق في التوصل لاتفاق مع أي لاعب ليتجه إلى البلجيكي الدولي ويعيده لأوروبا.

رسميًا | أتالانتا يغلق صفقة تاميزي

ضم أتالانتا رسميًا متوسط ميدان نيس الفرنسي أدريان تاميزي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، لتصبح خيارات جاسبريني في الوسط أكثر تنوعًا بتواجده رفقة دي رون وباشاليتش وفريلير.

وهذه الصفقة هي الرابعة لفريق بيرجامو في الميركاتو بعد كالدارا وتشيبورا وبيلانويفا.

رسمياً | برشلونة يعلن ضم ترينساو

أعلن برشلونة التعاقد مع فرانشيسكو ترينساو، لاعب سبورتنج براجا، بداية من يوليو 2020 لتدعيم خط هجوم الفريق بداية من الموسم المقبل.

🔜 Francisco Trincão

Acord amb el @SCBragaOficial pel traspàs del portuguès.

Serà blaugrana al juliol de 2020



Descobreix tots els detallshttps://t.co/4krZv3LOvi — FC (@FCBarcelona_cat) January 31, 2020

وارتبط البلوجرانا بعديد الأسماء في الأيام الأخيرة بسبب بحثه عن مهاجم لسد الفراغ الذي تركته إصابة نجمه لويس سواريز، والذي سيبتعد لأربعة أشهر.

وذكر النادي في بيانه أنه دفع 31 مليون يورو لضم المهاجم البرتغالي الشاب بداية من الفاتح من يوليو المقبل، مما يعني أنه سيمضي الأشهر المتبقية حتى ذلك التاريخ مع فريقه.

رسميًا | أرسنال يتعاقد مع سيدريك

أعلن أرسنال رسميًا تعاقده مع الظهير الأيمن الدولي البرتغالي ونجم نادي ساوثهامبتون سيدريك سواريز على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وجاء ذلك بعد حوالي 48 ساعة فقط من التعاقد مع بابلو ماري قادمًا من فلامنجو البرازيلي، في ظل تعزيز أرسنال لصفوفه خلال الشتاء.

وسيكون بإمكان أرسنال ضم اللاعب نهائيًا بعد انتهاء فترة الإعارة من خلال تفعيل بند أحقية الشراء في عقد سيكون مدته 4 سنوات في حال حدث ذلك.

رسمياً | فيورنتينا يضم إيجور

أعلن نادي فيورنتينا تعاقده مع لاعب سبال إيجور على سبيل الإعارة لمدة عامين، بعد مفاوضات استمرت لمدة أسبوع على الأقل .

يُذكر أن العقد بين الطرفين يتواجد فيه بند أحقية الشراء بعد إنتهاء الإعارة .