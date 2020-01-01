سوق الانتقالات: الصفقات الرسمية في الدوري الإسباني في ميركاتو صيف 2020

تعرف على كل صفقات فرق الدوري الإسباني الرسمية حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية 2020، حيث قام برشلونة ببعض التدعيمات وكذلك ريال مدريد..

بدأت الأندية حول العالم في الاستعداد للموسم الجديد 2020-2021 بعد الموسم الاستثنائي الذي عاشته كرة القدم في أعقاب أزمة فيروس كورونا، والذي جعل كرة القدم تمتد حتى نهايات شهر أغسطس.

أندية الدوري الإسباني بدأت في تدعيم صفوفها بصفقات كثيرة، وساد طابع الصفقات التبادلية لمواجهة الأزمة الاقتصادية على هذه السوق الصيفية، مع وجود قوي للقطبين ريال مدريد وبرشلونة سواءً بالبيع أو الشراء.

في هذا التقرير يستعرض معكم موقع جول كل الصفقات التي عُقدت بصورة رسمية حتى الآن في الدوري الإسباني.

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ريال مدريد:

تعاقدات صيف 2020:

مارتين أوديجارد (عودة من الإعارة)

داني سيبايوس (عودة من الإعارة)

ألفارو أودريوزولا (عودة من الإعارة)

الراحلون عن ريال مدريد:

أشرف حكيمي (إنتر)

خافي سانشيز (بلد الوليد)

خورخي دي فروتوس (ليفانتي)

داني جوميز (ليفانتي)

تايكفوسا كوبو (إعارة لفياريال)

جيسوس فاييخو (إعارة لغرناطة)

رينيير (إعارة لبوروسيا دورتموند)

اللاعبون المنتهية عقودهم في صيف 2021:

سيرخيو راموس

لوكا مودريتش

خاميس رودريجيز

لوكاس فاسكيز

بورخا مايورال

برشلونة:

تعاقدات صيف 2020:

ميراليم بيانيتش (برشلونة)

ترينكاو (براجا)

ماتيوس فيرنانديز (بالميراس)

بيدري (لاس بالماس)

الراحلون عن برشلونة:

أرتور ميلو (يوفنتوس)

كارليس بيريز (روما)

مارك كوكوريلا (خيتافي)

أردا توران (جلطة سراي)

اللاعبون المنتهية عقودهم في صيف 2021:

ليونيل ميسي

إيفان راكيتيتش

أرتورو فيدال

رافينيا ألكنتارا

لويس سواريز

أتلتيكو مدريد:

صفقات صيف 2020:

ألفارو موراتا (تشيلسي)

إيفو جربيتش (لوكوموتيفا)

الراحلون عن أتلتيكو مدريد:

كايو هنريكي (موناكو)

أنتونيو أدان (مجانًا)

اللاعبون المنتهية عقودهم في صيف 2021:

دييجو كوستا

إشبيلية:

صفقات صيف 2020:

سوسو (ميلان)

الراحلون عن إشبيلية:

سيمون كايير (ميلان)

إيفر بانيجا (الشباب السعودي)

روني لوبيس (إعارة لنيس)

خوان بيروكال (إعارة لميرانديس)

اللاعبون المنتهية عقودهم في صيف 2021:

سيرخيو ريكو

خيسوس نافاس

سيباستيان كورشيا

فرانكو فاسكيز

فياريال:

صفقات صيف 2020:

فرانسيس كوكولان (فالنسيا)

داني باريخو (فالنسيا)

تافيكوسا كوبو (إعارة من ريال مدريد)

الراحلون عن فياريال:

كارل إيكامبي (ليون)

إنيس أونال (خيتافي)

ألفارو جونزاليز (مارسيليا)

أكرم عفيف (السد القطري)

سانتي كازورلا (السد القطري)

خيتافي:

صفقات صيف 2020:

مارك كوكوريلا (برشلونة)

إنيس أونال (فياريال)

كوتشو هيرنانديز (إعارة من واتفورد)

الراحلون عن خيتافي:

خوسيه لازو (ألميريا)

إنريك جاييجو (أوساسونا)

إيفان أليخو (قادش)

خورخي مولينا (غرناطة)

فيتور أنتونيس (سبورتينج لشبونة)

ميرفاي ندوكيت (أوسييك)

ريال سوسييداد:

صفقات صيف 2020:

دافيد سيلفا (مانشستر سيتي)

الراحلون عن ريال سوسييداد:

راؤول نافاس (أوساسونا)

مارتين أوديجارد (نهاية إعارة)

فالنسيا:

صفقات صيف 2020:

لا توجد صفقات حتى الآن

الراحلون عن فالنسيا:

رودريجو مورينو (ليدز يونايتد)

داني باريخو (فياريال)

فرانسيس كوكولان (فياريال)

فيران توريس (مانشستر سيتي)

أتلتيك بيلباو:

صفقات صيف 2020:

لا توجد صفقات حتى الآن

الراحلون عن أتلتيك بيلباو:

هوداي أولياجا (بيراكالدو)

كريستيان جانيا (أريس سالونيك)

داني فيفيان (إعارة لميرانديس)

غرناطة:

صفقات صيف 2020:

لويس ميا (تينيفري)

ماكسيمي جونالونس (روما)

ديميتري فولكييه (واتفورد)

خورخي مولينا (خيتافي)

الراحلون عن غرناطة:

ألفارو فادييو (سيلتا فيجو)

خوسيه أنطونيو جونزاليز (مجانًا)

أوساسونا

صفقات صيف 2020:

إنريك جاييجو (خيتافي)

لوكاس تورو (آينتراخت فرانكفورت)

راؤول نافاس (ريال سوسييداد)

الراحلون عن أوساسونا:

لويس بيريا (ليجانيس)

فران ميريدا (إسبانيول)

أنطونيو أوتيجوي (مجانًا)

ليفانتي:

صفقات صيف 2020:

خورخي دي فروتوس (ريال مدريد)

داني جوميز (ريال مدريد)

ميكائيل مالسا (مجانًا)

سون (مجانًا)

الراحلون عن ليفانتي:

موسيس سيمون (نانت)

برونو جونزاليز (بلد الوليد)

رافاييل دوامينا (مجانًا)

ريال بيتيس:

صفقات صيف 2020:

مارتين مونتويا (برايتون)

الراحلون عن ريال بيتيس:

زهير فضال (سبورتينج لشبونة)

خافي جارسيا (بوافيشتا)

بلد الوليد:

صفقات صيف 2020:

خافي سانشيز (ريال مدريد)

روبيرتو (وست هام)

لويس بيريز (تينيفري)

برونو جونزاليز (ليفانتي)

فابيان أوريلانا (إيبار)

الراحلون عن بلد الوليد:

محمد ساليسو (ساوثامبتون)

ستيفان بلازا (إعارة لطرابزون سبورت)

قادش:

صفقات صيف 2020:

ألفارو خيمينيز (بيرمنجهام)

تشوكو لوزانو (جيرونا)

إيفان أليخو (خيتافي)

خورخي بومبي (ريال سرقسطة)

فيليب مالبيسيتش (تينيفري)

ألفارو نيجريدو (النصر الإماراتي)

جاسبر باناديرو (الوحدة الإماراتي)

نانو ميسا (إيبار)

دافيد مايورال (موريكا)

داني سوترس (سالامانكي)

الراحلون عن قادش:

سيرخيو سانشيز (مجانًا)

إيبار:

صفقات صيف 2020:

لا يوجد حتى الآن

الراحلون عن إيبار:

فابيان أوريلانا (بلد الوليد)

جونزالو إسكالانتي (لاتسيو)

نانو ميسا (قادش)

ألافيش:

صفقات صيف 2020:

دييفيرسون (إعارة من بالميراس)

رودريجو باتالايا (إعارة من سبورتينج لشبونة)

الراحلون عن ألافيش:

إرميدين ديميروفيتش (فرايبورج)

رامون ميريز (إعارة)

هويسكا:

صفقات صيف 2020:

بابلو إنسوا (شالكه)

أندرياس فيرنانديز (فياريال)

كيكو هيرموسو

الراحلون عن هويسكا:

سيردار جويرلير (أنطاليا سبورت)

سيلتا فيجو:

صفقات صيف 2020:

لا يوجد حتى الآن

الراحلون عن سيلتا فيجو:

لا يوجد حتى الآن

إلتشي:

صفقات صيف 2020:

أنس مارون (مجانًا)

الراحلون عن إلتشي: