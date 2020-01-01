"أزمة المستحقات" سلاح الجزيرة لضم لاعب وسط إنتر السابق

صفقة قوية لم تمت لصالح الفريق الإماراتي

أفادت صحيفة تورسدور البرازيلية أن الجزيرة الإماراتي دخل في مفاوضات جادة مع فريدي جوارين لاعب وسط فاسكو دي جاما الذي سبق له ارتداء قميص إنتر الإيطالي خلال الفترة بين عامي 2012 و2016.

اللاعب صاحب الـ33 عامًا كان قد التحق بصفوف فاسكو دي جاما البرازيلي بعد نهاية عقده مع شانجهاي شينوا الصيني في سوق الانتقالات الصيفي الأخير، وقد وقع معه عقدًا يمتد لـ3 أشهر.

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جوارين أجاد خلال تلك الفترة مع فاسكو دي جاما، إذ لعب 12 مباراة أحرز خلالهم 3 أهداف، ولذا تنوي إدارة النادي البرازيلي تجديد عقده حتى نهاية الموسم على الأقل.

هذا الأمر يبدو صعبًا للغاية نتيجة الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها فاسكو دي جاما ورفض جوارين مناقشة أي عرض لتجديد عقده قبل أن يحصل على مستحقاته المتأخرة لدى النادي، وهو ما يبدو أمرًا بعيد المنال في الوقت الحالي حسب المصادر البرازيلية.

الصحافة في البرتغال والبرازيل تتحدث عن رغبة الجزيرة استغلال تلك الأزمة والظفر بلاعب الوسط الكولومبي صاحب التسديدات الصاروخية، بهدف دعم صفوفه قبل استئناف دوري الخليج العربي في نهاية يناير الجاري.