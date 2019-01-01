رسميًا | مصبح والنقبي إلى ليجانيس، والتقديم أمام برشلونة

مجلس الشارقة الرياضي أعلن الأمر

أعلن مجلس الشارقة الرياضي صباح اليوم انتقال ماجد مصبح حارس مرمى الشارقة وأحمد النقبي مهاجم اتحاد كلباء لصفوف ليجانيس الناشط في الدوري الإسباني، وسيتم تقديم اللاعبين خلال مباراة الفريق أمام برشلونة ضمن الجولة الـ14 من الليجا.

وعقد المجلس مؤتمرًا صحفيًا صباح اليوم في أحد فنادق الشارقة للإعلان عن اتفاقية تعاون بين مجلس الشارقة الرياضي ونادي ديبورتيفو ليجانيس تتضمن انتقال لاعبين من إمارة الشارقة للفريق خلال هذا الموسم، وقد تم الإعلان عن انتقال مصبح والنقبي صاحبي الـ21 عامًا رسميًا للفريق الإسباني.

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وأوضح عيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي أن المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم اللاعبين مع ناديهما الجديد سيُعقد بين شوطي مباراة ليجانيس ضد برشلونة في الليجا يوم السبت القادم.

وأضاف هلال حول تلك الخطوة "يسعى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، إلى تبني مشروع متكامل لتطوير منظومة الاحتراف من خلال أفكار خارج الصندوق وبآليات منضبطة لمساعدة لاعبينا وأنديتنا وتشجيعهم على خوض تجربة الاحتراف الخارجي في الدوريات الأوروبية في سن مبكرة، مما سينعكس إيجابًا على كرة الإمارات".

تابع في تصريحاته لصحيفة الخليج "نجاح اللاعب الإماراتي بالخارج سيضيف سمعة وقيمة مضافة للاعبينا في الأندية التي يحترفون بها، وبالتالي سيكونون سفراء للعبة في الخارج لجذب مزيد من اللاعبين المواطنين، كما أن اللاعب المحترف سيعود محملًا بالخبرات والاحتكاك وسيقوم بنقلها إلى زملائه والأجيال المقبلة".

"من المعروف للجميع أن إسبانيا من الدول المتطورة للغاية في كرة القدم، وقد نجحت في السنوات الأخيرة في تطوير منظومة الاحتراف، وخاصة الاهتمام بالناشئين وإنشاء أكاديميات بمواصفات عالمية جاذبة للمواهب من جميع أنحاء العالم".

يُذكر أن هيئة الرياضة العامة السعودية سبق أن منحت الفرصة لعدد من اللاعبين السعوديين للاحتراف في أندية الدوري الإسباني بناءً على اتفاق مع الليجا، ذلك خلال موسم 2017-2018، لكن اللاعبين جميعًا عادوا لأنديتهم السعودية.