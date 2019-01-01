إبراهيم الزبيدي يقترب من الانضمام إلى الأهلي

الأهلي قدم عرضًا للتعاون لمدة 3 سنوات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

اقترب النادي الأهلي السعودي، من ضم إبراهيم الزبيدي، مدافع نادي التعاون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن إدارة الأهلي برئاسة عبد الله الصائغ، كثفت مفاوضاتها، للحصول على خدمات الزبيدي.

إدارة الأهلي قدمت عرضًا لمدة 3 مواسم لنادي التعاون، من أجل الحصور على خدمات المدافع.

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ويلعب إبراهيم الزبيدي "30 عامًا" في مركز الظهير الأيسر، حيث شارك مع التعاون لتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي.

وخاض الزبيدي مع التعاون الموسم الماضي 32 مباراة، سجل فيهم 3 أهداف وصنع 4 لزملائه.

ويسعى الأهلي لتعويض رحيل اللاعب المصري محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق، بضم الزبيدي.