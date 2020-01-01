أخبار الانتقالات: البلايلي يرفض عرضًا فرنسيًا وصلاح محسن ينتقل إلى سموحة رسميًا

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية العربية اليوم الإثنين 27 يناير 2020، وما هي آخر أخبار كل الفرق في ميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

بدأت الأندية العربية من المحيط للخليج في إعداد العدة لاستكمال الموسم حتى بدء سوق الانتقالات الشتوية 2020، وذلك بالبحث عن لاعبين مميزين يشغلون المراكز التي يحتاجها كل فريق سواءً في الدوري المصري أو السعودي أو الإماراتي أو القطري أو المغربي والتونسي وغيرهم.

تحرك الدحيل سريعًا نحو يوفنتوس من جديد، وبعد ضم المهدي بنعطية لتدعيم دفاعه جلب هذه المرة ماريو ماندجوكيتش كلمة السر في منظومة أليجري قبل رحيله مطلع الموسم، وفي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بدأ الأهلي الميركاتو بقوة وضم ماركو مارين لاعب تشيلسي السابق.

سيحتاج الزمالك المصري إلى سد ثغرة الظهير الأيمن في سوق انتقالات يناير 2020، وذلك بعد رحيل حمدي النقاز عن الفريق، كذلك هناك العديد من الأندية العربية التي ستبحث عن ضالاتها خلال فترة الانتقالات.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية 2020 التي تم تداولها اليوم الإثنين 27 يناير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الإثنين 27 يناير 2020:

صلاح محسن ينتقل إلى سموحة

أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الإثنين، رسميًا إعارة مهاجمه الشاب صلاح محسن إلى نادي سموحة السكندري، لمدة ستة أشهر، تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأنهى أمير توفيق؛ مدير التسويق بالقلعة الحمراء، كافة الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب.

صاحب الـ21 عامًا كان قد انضم لصفوف الشياطين الحمر في يناير عام 2018 قادمًا من إنبي، مقابل 40 مليون جنيه مصري، في صفقة تكفل بها تركي آل الشيخ؛ الرئيس الشرفي للأهلي آنذاك.

البلايلي يتمسك بالبقاء بالأهلي

تمسك الجزائري يوسف البلايلي؛ محترف الأهلي السعودي، باستكمال الموسم الجاري مع الراقي رغم تلقيه عرض احتراف بالدوري الفرنسي.

ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية فإن البلايلي تلقى عرضًا من نادي أولمبيك نيم الفرنسي، إلا أنه قابله بالرفض، مفضلًا تأجيل البت في مستقبله إلى نهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

عرض ضخم من الهلال للبليهي للتجديد

قدم نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، عرضًا مرضيًا لمدافع الفريق علي البليهي، لتجديد عقده بعدما دخل الفترة الحرة.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة النادي العاصمي اتفقت مع البليهي على تجديد عقده لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، على أن يعلن توقيع العقود رسميًا اليوم الإثنين.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيتقاضى ستة ملايين ريال بكل موسم، بواقع 18 مليونًا لمدة ثلاثة أعوام.

وأشارت "الرياضية" إلى أن مسؤولي الهلال اضطروا لرفع قيمة عقد اللاعب بعدما رفض تجديد عقده خلال الأيام الماضية، وطلب زيادة في العرض المقدم. (طالع التفاصيل)

الشارقة يدعم هجومه بلاعب العين السابق

أعلن الشارقة حامل لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، تعاقده مع البرازيلي كايو لاعب العين السابق، على سبيل الإعارة، أمس الخميس.

وكتب الشارقة في حسابه على موقع ”تويتر“، ”الملك يتعاقد مع البرازيلي كايو لوكاس فرنانديز قادما من بنفيكا البرتغالي بنظام الإعارة لمدة 18 شهرا“.

الاتحاد السكندري يتعاقد مع عمر الميداني

أعلن نادي الاتحاد السكندري، أمس الخميس، تعاقده مع السوري عمر الميداني لمدة موسم ونصف الموسم.

الصفاقسي يرفض عرض فراس شواط

موقع " "foot24.tnأكد أن الصفاقسي تلقى عرضًا رسميًا من قبل نادي الاتحاد، الساعي للتعاقد مع فراس شواط خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وبحسب الموقع التوسني فان مسؤولي الصفاقسي رفضوا العرض الاتحادي بسبب القيمة التي يراها المسؤولين إنها لا تتناسب مع قيمة شواط.

فشل مفاوضات بشكتاش التركي مع مهاجم الاتحاد

كشفت تقارير صحفية تركية عن سبب توقف مفاوضات نادي بشكتاش التركي مع المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي الحالي.

وقالت الصحافة التركية أن صفقة انتقال اللاعب من الاتحاد إلى بشكتاش في طريقها للفشل بسبب المغالاة في الطلبات المالية من قبل بريجوفيتش. طالع التفاصيل

عمر خربين يتلقى عرضًا من أحد الأندية الإماراتية

قالت تقارير صحفية إماراتية أن اللاعب الدولي السوري عمر خربين تلقى عرضًا رسميًا من أحد أندية دوري الخليج العربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

بحسب صحيفة «الإمارات اليوم» فأن أحد أندية دوري الخليج العربي، تقدم بعرض رسمي لنادي الهلال السعودي، لضم المهاجم السوري عمر خربين خلال الانتقالات الشتوية الحالية. طالع التفاصيل

الاتفاق يُعلن تعاقده مع وليد أزارو على سبيل الإعارة

أعلن نادي الاتفاق السعودي تعاقده رسميًا مع اللاعب المغربي وليد أزارو لاعب النادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وغرد الحساب الرسمي للنادي السعودي عبر تويتر : " أنهت إدارة نادي #الاتفاق تعاقدها مع المهاجم المغربي 🇲🇦 وليد أزارو بنظام الإعارة لنهاية الموسم الحالي قادماً من النادي الأهلي المصري". طالع التفاصيل

خليفة مبارك قريب من العين

قالت تقارير صحفية إماراتية أن مدافع فريق النصر لكرة القدم، خليفة مبارك، بات قريباً من الانتقال إلى نادي العين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صحيفة "الإمارات اليوم" قالت أن الصفقة أصبحت قريبة بعد أن وصلت المفاوضات بين الجانبين إلى مرحلة متقدمة، في انتظار بعض التفاصيل للإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة. طالع التفاصيل

اتحاد جدة يعير سانوجو

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي اليوم الثلاثاء، الموافقة رسميًا على إعارة الإيفواري سيكو سانوجو؛ لاعب الفريق، إلى نادي النجم الأحمر الصربي لمدة عام كامل، ينتهي في يناير المقبل. (طالع التفاصيل)

السهلاوي يفسخ عقده مع الشباب

أعلن نادي الشباب السعودي اليوم الثلاثاء، توقيع مخالصة مالية مع مهاجم الفريق محمد السهلاوي، ليرحل رسميًا عن صفوف الليث الأبيض.

من جانبه، أوضح اللاعب أنه تنازل عن كافة مستحقاته المتبقية لدى الشباب، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكرًا جماهير نادي الشباب وزملائي اللاعبين.. شكرًا لإدارة نادي الشباب لموافقتهم على طلبي بإجراء مخالصة بعد تنازلي عن كافة مستحقاتي المتبقية في العقد، لا تحرموني من دعواتكم في خطوتي القادمة". (طالع التفاصيل)

الوكرة يتعاقد مع لوكاس منديز

أعلن نادي الوكرة عن تعاقده مع المدافع البرازيلي لوكاس منديز الذي حل بديلاً لمواطنه برونو أوفيني الذي انتقل الى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي، وكان لوكاس قد وصل الى الدوحة قبل عدة أيام وتم الاتفاق معه على توقيع عقد الانتقال إلى الموج الازرق الذي سيدافع عنه بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الشارقة يقترب من حسم صفقة كايو لوكاس

ذكرت صحيفة O JOGO البرتغالية أن بنفيكا وافق على انتقال لاعب العين الإماراتي، السابق، كايو لوكاس إلى الشارقة على سبيل الإعارة لمدة 18 شهراً، نظير حصول النادي البرتغالي على 1.5 مليون يورو، بينما تم وضع بند في عقد اللاعب بانتقاله بشكل نهائي إلى الشارقة مقابل 10 ملايين يورو.

الاتحاد قريب من حسم صفقة طلال عبسي

قالت تقارير أن إدارة نادي الاتحاد قريبة من حسم أمر التعاقد مع قائد نادي التعاون اللاعب طلال عبسي ليصبح لاعباً اتحادياً ابتداء من الموسم القادم ولمدة موسمين بعد توصية من قائد الفريق السابق محمد نور، وتستمر مفاوضات الإدارة مع نظيرتها في نادي التعاون لشراء الفترة المتبقية في عقد اللاعب للاستفادة منه في باقي منافسات الموسم.

الاتحاد يؤكد عدم تلقي بريجوفيتش أي عرض

أوضح أحمد صادق دياب؛ المتحدث الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي، موقف الصربي ألكسندر بريجوفيتش؛ مهاجم الفريق، من الاستمرار في صفوف العميد خلال الفترة المقبلة.

وكتب متحدث العميد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لإغلاق هذا الموضوع نهائيًا، حتى اللحظة لم يصل للنادي أي عرض لشراء عقد أو إعارة لمهاجم الفريق بريجوفيتش من أي نادٍ".

وأضاف: "هو مستمر مع الفريق، وفي حالة وصول عرض مناسب خلال الفترة الشتوية، وتوافق عليه الإدارة، سيتم الإعلان عنه". (طالع التفاصيل)

الهلال يرغب في الإبقاء على الشهري

دفع تألق صالح الشهري؛ مهاجم الهلال السعودي، مسؤولي الزعيم للتحرك من أجل الإبقاء عليه في صفوف الفريق بشكل نهائي.

ووفقًا صحيفة "الشرق الأوسط" فإن إدارة القلعة الزرقاء بدأت إجراءات تمديد عقد الشهري، حيث تسعى لشراء ما تبقى من عقده مع الرائد، والذي يستمر حتى نهاية الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن تحركات مجلس الهلال جاءت بعد توصيات من الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للزعيم، إذ لديه رغبة كبيرة في بقاء الشهري بعدما أصبح يعتمد عليه بصفة أساسية بجانب الفرنسي بافيتيمبي جوميس. (طالع التفاصيل)

سباق بين الهلال والنصر على لاعب الرائد

دخل قطبا العاصمة السعودية "الرياض"؛الهلال والنصر، في صراع على ضم محمد العمري؛ ظهير أيسر الرائد، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن الهلال والنصر دخلا السباق لكسب خدمات العمري بعدما دخل الفترة الحرة، التي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ دون إذن ناديه الأصلي، على أن ينضم لناديه الجديد في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن الزعيم يسعى للظفر باللاعب، لتعويض رحيل حسن كادش المحتمل إلى نادي التعاون.

"الرياضية" أشارت كذلك إلى أن الرائد قدم عرضًا للعمري من أجل تجديد عقده بطلب من الألباني هاسي؛ المدير الفني للفريق، وتنتظر حاليًا رد اللاعب. (طالع التفاصيل)

الأهلي يرفض عودة سانتوس ويُغلق ملف الأجانب

أفادت مصادر مسؤولة في الأهلي أن باب عودة المدافع البرازيلي سانتوس للفريق مغلقة تمامًا، كما أوضح أنه تم غلق ملف التعاقد مع لاعبين أجانب خلال سوق الانتقالات الشتوي.

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3 أندية من الدوري السعودي تطلب توقيع عبد الله السالم

تلقى عبد الله السالم مهاجم النصر السابق 3 عروض من أندية الدوري السعودي، ويدرس اللاعب حاليًا تلك العروض لقبول أحدها.

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مختار فلاتة ينتظر تقرير كامبيلوس لحسم موقفه في التعاون

ينتظر مختار فلاتة رأي المدرب الجديد للتعاون فيتور كامبيلوس لحسم مستقبله مع الفريق.

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النصر يبدأ دراسة ملف تجديد عقود 6 من لاعبيه

تنتظر إدارة النصر تقرير المدرب روي فيتوريا حول اللاعبين للبدء في دراسة ملف تجديد عقود 6 من اللاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

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تقارير - حقيقة رغبة الزمالك في ضم أزارو وموقف اللاعب

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن خطة الزمالك من أجل ضم المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أزمة كبيرة داخل الأهلي بسبب اعتراض أزارو على رينيه فايلر بشكل غير لائق بعد استبعاده في لقاء طنطا الأخير ضمن منافسات الدوري المصري.

الأهلي يجب أن يستغنى عن أحد محترفينه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل قيد السنغالي أليو بادجي المهاجم الذي انضم للأحمر منذ أيام.

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رسميًا - لاعب العين ينتقل إلى الترجي

أعلن نادي العين الإماراتي اليوم السبت، رسميًا انتقال الجزائري عبد الرحمن مزيان؛ جناح أيسر الفريق، إلى نادي الترجي التونسي في صفقة بيع نهائي.

الزعيم كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "العين يعلن بيع بطاقة اللاعب الجزائري عبد الرحمن مزيان للترجي الرياضي التونسي، ويتمنى له النجاح والتوفيق مع ناديه الجديد".

جناح ميتز الفرنسي في الدوري السعودي

أعلن نادي العدالة السعودي تعاقده رسميًا مع المالي الدولي آدام تراوري؛ لاعب وسط ميتز الفرنسي، في ثالث صفقات الفريق الأجنبية خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

المالي صاحب الـ24 عامًا شارك في 17 مباراة دولية مع منتخب بلاده، خلال التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، وكأس العالم قطر 2022.

الشباب يقتحم سباق أندية الدوري السعودي للتعاقد مع إيفر بانيجا

انضم الشباب لعدد من الأندية السعودية خاصة الأهلي والاتحاد في سباق التعاقد مع إيفر بانيجا لاعب إشبيلية الذي سينتهي عقده نهاية الموسم الجاري.

الليوث قدموا عرضًا رسميًا للاعب الأرجنتيني وبانتظار الرد

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جريميو يُهدد مساعي الجزيرة للحفاظ على كينو

كشفت مصادر صحفية برازيلية عن رغبة جريميو في التعاقد مع كينو جناح الجزيرة المعار له من بيراميدز للموسم القادم.

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صراع بين الشارقة والعين على خوان كازاريس

أكدت وسائل الإعلام البرازيلية، أن نادي أتلتيكو مينيرو قد يوافق على رحيل الإكوادوري خوان كازاريس إلى دوري الخليج العربي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أوضحت صحيفة غلوبو سبورت البرازيلين أن ناديي العين والشارقة دخلا في مفاوضات مع مينيرو من أجل ضم كازاريس، مشيرة إلى أن أحد أندية الدوري السعودي دخل منافساً لكسب خدمات اللاعب الإكوادوري.

عقبة في مفاوضات الاتفاق مع وليد أزارو

قالت صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن نادي الاتفاق السعودي كان قد توصل لاتفاق بالفعل مع وكيل أزارو على ضم اللاعب بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مقابل نصف مليون يورو، لكن الإدارة فوجئت بعدها بتراجع الوكيل وإصراره الحصول على مليون و200 ألف يورو لإتمام الصفقة، وهو ما أدى لتعطيل المفاوضات بين الطرفين.

الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موافقة ناديه، على إعارة الظهير الأيسر حسين السيد، ولاعب الوسط صالح جمعة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وابتعد حسين السيد وصالح جمعة عن قائمة الأهلي الفترة الماضية، بقرار من الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، لعدم قناعته بهما فنيًا.

الإسماعيلي يفاوض التونسي فخر الدين بن يوسف

كشفت تقارير صحفية تونسية، عن دخول نادى الإسماعيلي المصري، في مفاوضات قوية مع المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تعزيز هجوم فريق الدراويش في الفترة المقبلة.

وفقا لراديو "شمس اف ام" التونسي، فإن فخر الدين بن يوسف، دخل في مفاوضات مع الإسماعيلي المصري، من أجل الانضمام إليه خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بعد فسخ عقده مع فريق الاتفاق السعودي، في أوائل الشهر الجاري.

الأندية السعودية تترقب موقف أزارو

كشفت تقارير صحفية سعودية عن ترقب أكثر من نادٍ لموقف اللاعب المغربي وليد أزارو مع النادي الأهلي المصري خلال الفترة الحالية.

وقالت التقارير أن أندية الحزم وضمك والاتفاق يترقبون موقف أزارو مع الأهلي من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو والشتوي الحالي.

الأهلي المصري يضم أليو بادجي

أعلن النادي الأهلي المصري التعاقد مع السنغالي أليو بادجي ليُصبح مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ووصل اللاعب منذ قليل إلى مقر النادي بالجزيرة؛ تمهيدا لبدء رحلته مع الفريق بعد إعلان التعاقد معه رسميًا لمدة أربع سنوات ونصف العام.

وكان أليو بادجي، مهاجم الأهلي قد وصل إلى مطار القاهرة أمس بصحبة أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي.

رسميًا | كارلوس فيلانويفا يُنهي مغامرة الاتحاد ويُوقع للفيحاء

أعلن الاتحاد رسميًا رحيل نجمه كارلوس فيلانويفا بعد 3 سنوات ونصف من التألق والأداء الملفت، وأعلن الفيحاء ضم اللاعب التشيلي حتى نهاية الموسم الجاري مع إمكانية تجديد العقد لموسم إضافي.

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هل يرحل عبد الرحمن مزيان عن العين؟

أجل العين حسم ملعب اللاعبين الأجانب المشاركين معه في دوري أبطال آسيا حتى الموعد الأخير قبل مباراته الأولى في البطولة بأسبوع واحد، ذلك خشية فقدان عبد الرحمن مزيان الذي يمتلك عروضًا من أندية شمال أفريقيا وعلى رأسها الترجي التونسي.

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ماورو دياز يفسخ عقده مع شباب الأهلي

كشفت الصحف الأرجنتينية عن وصول ماورو دياز لاعب شباب الأهلي اليوم الأربعاء إلى الأرجنتين للتعاقد مع نادي إستوديانتيس بعد فسخ عقده مع الفريق الإماراتي بالتراضي.

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صحيفة الاتحاد تؤكد توقيع شباب الأهلي مع بيدرو كوندي

أفادت صحيفة الاتحاد الإماراتية أن شباب الأهلي وقع بالفعل مع بيدرو كوندي نجم وهداف بني ياس وان الإعلان عن الصفقة رسميًا سيحدث خلال الساعات القليلة القادمة.

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الشارقة يُعلن انتقال مايد مصبح إلى ليجانيس

أعلن نادي الشارقة الإماراتي توقيع مايد مصبح، حارس الفريق الأول لكرة القدم، لنادي ليجانيس الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. طالع التفاصيل

بيدرو يجدد للسد

أعلن نادي السد القطري اليوم الثلاثاء، تجديد عقد مدافع الفريق بيدرو لمدة خمس سنوات مقبلة، لينتهي عقده بنهاية موسم 2024-2025. (طالع التفاصيل)

البرازيلي سوزا يوقع للاتفاق السعودي

أعلن الاتفاق السعودي رسميًا ضم لاعب الوسط البرازيلي إليريك باربوسا دي سوزا ليُعوض مواطنه روجيرو كوتينيو "روجيرينيو" الذي انتهى موسمه بعدما تعرض لقطع في الرباط الصليبي في ديسمبر الماضي.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي أن دي سوزا وقع عقدًا يمتد لموسم ونصف قابل للتجديد، وتم توقيع العقود بالنادي بحضور خالد الدبل رئيس مجلس الإدارة. (طالع التفاصيل)

الأهلي في مفاوضات مع مهاجم ستيوا بوخارست

أكد الصحفي الروماني إيمانويل روشو على لسان وكيل اللاعبين أناماريا برودون أن الأهلي دخل في مفاوضات مع الفرنسي هارلم جنوهير؛ مهاجم ستيوا بوخارست الروماني، محاولًا الحصول على توقيعه خلال الأيام القليلة المقبلة. (طالع التفاصيل)

إدواردو باقٍ في الهلال

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن البرازيلي كارلوس إدواردو؛ لاعب وسط الهلال السعودي رحب بتجديد عقده مع الزعيم، موضحة أنه سيتم توقيع العقود الجديدة رسميًا خلال الأيام المقبلة. (طالع التفاصيل)

السالم يعود للملاعب

أكدت صحيفة "الرياضية" أن لجنة فض المنازعات سوف تصدر خلال يومين حكمًا قضائيًا يقضي بحرية انتقال عبد الله السالم إلى أي نادٍ دون الرجوع للفيحاء والنصر، الناديين اللذين تسببا في عدم لعبه منذ بداية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب حصل على وعد من اتحاد الكرة بحسم موقفه في أقرب وقت ومنحه الضمانات لحرية الانتقال. (طالع التفاصيل)

الشباب يضم الغامدي

أعلن نادي الشباب السعودي تعاقده رسميًا مع خالد الغامدي؛ لاعب الفيصلي السعودي، في صفقة انتقال حر، على أن ينضم للفريق في بداية الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

باجندوح يقترب من العودة للاتحاد ومحاولات لإعادة العبسي

أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" وفقًا لمصادرها مصادرها اقتراب عودة جمال باجندوح؛ لاعب اتحاد جدة السابق وفارازدين الكرواتي الحالي، من العودة من جديد للنادي الجداوي.

وأوضحت أيضًا الصحيفة أنه تم فتح خط مفاوضات مع طلال العبسي؛ مدافع الفريق السابق والتعاون الحالي، من أجل العودة لارتداء قميص الاتحاد من جديد. (طالع التفاصيل)

فارس جمعة يقترب من الوحدة

توصل الوحدة لاتفاق مع الجزيرة حول التعاقد مع لاعبه فارس جمعة خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

الوحدة كان قد ضم خميس إسماعيل من الوصل الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يُوقع فارس جمعة على عقوده الجديدة خلال الساعات القليلة القادمة.

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كايو لوكاس يعود للدوري الإماراتي عبر أحد أندية أبو ظبي

قالت تقارير صحفية إماراتية أن اللاعب البرازيلي كايو لوكاس لاعب نادي العين الإماراتي السابق وبنفيكا البرتغالي الحالي قد يعود إلى منافسات دوري الخليج العربي من جديد خلال الميركاتو الشتوي.

صحيفة "الاتحاد" الإماراتية بحسب مصادرها قالت أن اللاعب قريب من العودة مُجددًا إلى أحد أندية الدوري الإماراتي التي بدأت في مفاوضاتها مع اللاعب.

وأكدت الصحيفة أن أحد أندية العاصمة الإماراتية "أبو ظبي" يستهدف ضم اللاعب خلال شهر يناير الحالي، من أجل دعم الخط الأمامي.

الاتحاد السكندري يتعاقد مع التونسي أنيس سلتو

أعلن نادي الاتحاد السكندري، مساء أمس الجمعة، التعاقد مع المهاجم الليبي الدولي أنيس سلتو لاعب النجم الساحلي التونسي السابق.

وتوصل الفريق السكندري لاتفاق مع الدولي الليبي، يقضى بتواجده مع الفريق لمدة موسم ونصف بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أيوب الكعبي على أعتاب اتحاد جدة

أكدت بعض التقارير الصحفية أن نادي الاتحاد اقترب من التعاقد مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي (26) عامًا، قادما من نادي سينا الصيني، وأن المفاوضات في مراحلها النهائية.

وأضافت التقارير إنه من المتوقع إعلان نادي الاتحاد تفاصيل الصفقة خلال الساعات القادمة، حيث استقرت بوصلة الاتحاديين على المهاجم أيوب الكعبي بتوصية من المدرب الهولندي تين كات، الذي يرى أنه اللاعب المناسب للفريق الاتحادي في خانة الهجوم في المرحلة القادمة.

الوكرة يفسخ عقد برونو أوفيني

قام نادي الوكرة امس بفسخ عقد المدافع البرازيلي برونو اوفيني وذلك بناء على طلب اللاعب الذي جلس مع إدارة النادي وطلب إنهاء التعاقد بالتراضي حيث حصل فريق النواخذة على قيمة الشرط الجزائي.

الشباب السعودي يتعاقد مع لاعب الوحدة

أعلنت إدارة نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان التعاقد مع اللاعب عبدالزوري لاعب نادي الوحدة بشكل رسمي وذلك لمدة موسمين.

ومن المنتظر أن يُمثل الزوري نادي الشباب بداية من الموسم المُقبل عقب نهاية عقده مع نادي الوحدة الذي يتبقى فيه 6 أشهر.

إدارة العين تضع مزيان على قائمة المغادرين

قالت صحيفة "الإمارات اليوم" الإماراتية أن إدارة نادي العين وضعت الجزائري عبدالرحمن مزيان على قائمة اللاعبين الأجانب المغادرين خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وتأثر مزيان بالإصابة التي غاب على إثرها لأكثر من نصف الدور الأول من دوري الخليج العربي، حيث اكتفى بخوض 5 جولاتٍ على صعيد المسابقة.

الجزيرة يدخل على خط المفاوضات مع بانيجا

قال موقع "إل ديسمارك" الإخباري الإسباني بتقدّم مفاوضات طرف نادي الجزيرة الإماراتي (فخر أبوظبي) لإيفير بانيجا، نجم خط وسط إشبيلية، وسينتهي عقد اللاعب الأرجنتيني بإشبيلية في يونيو من 2020.

الوحدة يضم خميس إسماعيل في صفقة انتقال حر

أعلن الوحدة الإماراتي رسميًا تعاقده مع لاعب الوسط خميس إسماعيل في صفقة انتقال حر بعدما فسخ اللاعب عقده يوم أمس مع الوصل، وقد أبدى اللاعب سعادته بتلك الخطوة واصفًا إياها بالتحدي الكبير. طالع التفاصيل

الجزيرة يستهدف التعاقد مع فريدي جوارين

أفادت صحيفة تورسدور البرازيلية أن الجزيرة الإماراتي دخل في مفاوضات جادة مع فريدي جوارين لاعب وسط فاسكو دي جاما الذي سبق له ارتداء قميص إنتر الإيطالي خلال الفترة بين عامي 2012 و2016. طالع التفاصيل

الترجي يجدد عقد كوليبالي

أعلن نادي الترجي التونسي اليوم الأربعاء، رسميًا تجديد عقد الإيفواري فوسيني كوليبالي؛ لاعب وسط الفريق، لمدة ثلاثة مواسم، لينتهي عقده في صيف عام 2023.

الإيفواري كان محط أنظار عدة أندية عربية خلال فترات الانتقال الأخيرة، في ظل تألقه اللافت للنظر مع فريق الدم والذهب. (طالع التفاصيل)

مهاجم يوفنتوس في الدحيل

أعلن نادي الدحيل القطري رسميًا اليوم الأربعاء، تعاقده مع الكوري الشمالي هان كوانج سونج؛ مهاجم يوفنتوس الإيطالي، دون الكشف عن مدة التعاقد إلا أنها صفقة بيع نهائي.

المهاجم صاحب الـ21 عامًا قام بزيارة النادي القطري قبل أيام، وأجرى الفحوصات الطبية بنجاح إلا أنه كان في انتظار اتفاق الناديين على تفاصيل التعاقد، والتي تمت اليوم. (طالع التفاصيل)

الوحدة يتعاقد مع إلتون جوزيه

أعلن نادي الوحدة التعاقد مع اللاعب البرازيلي إلتون جوزيه، ليدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد موافقة المدير الفني دانيال كارينيو.

ولم يكشف النادي عن تفاصيل الصفقة، حيث بث مقطع فيديو للاعب يؤكد أنه سوف يقاتل من أجل نجاح تجربته الجديدة مع النادي. طالع التفاصيل

الفجيرة الإماراتي يفسخ عقد جيبور

قررت إدارة نادي الفجيرة فسخ عقدي الايفواري كواسي مارسيال والليبيري وليام جيبور لعدم ظُهورهما بالشكل المنتظر من قبل إدارة وجماهير الذئاب خلال الفترة الماضية من عُمر دوري الخليج العربي ومسابقتي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة.

دخلت إدارة نادي الشباب السعودي في مفاوضات شفهية مع إدارة نادي الاتفاق لضم الحارس الجزائري رايس مبولحي؛ وهو ما قوبل بالرفض من إدارة الاتفاق حيث يعتبر الحارس الجزائري من العناصر الأساسية بالفريق، وسبق أن مددت ادارة الاتفاق عقد الحارس الدولي إلى 2022 وقدمت اعتذارها للإدارة الشبابية.

خميس إسماعيل يرحل عن الوصل ويقترب من الوحدة

قالت تقارير صحفية إماراتية أن لاعب الوسط خميس إسماعيل، سيفسخ عقده مع نادي الوصل بالتراضي، حيث بات النجم الدولي قريباً من الانتقال بشكل رسمي إلى الوحدة في صفقة انتقال حر خلال الأيام المُقبلة.

مهند علي يدخل ضمن خيارات الهلال السعودي

قالت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال بالتنسيق مع الجهاز الفني وضعت عدة أسماء لبحث الاستفادة منها للتعاقد مع إحداها في فترة الانتقالات الشتوية.

وأشارت التقارير بأن الدولي مهند علي مهاجم منتخب العراق يتقدم هذه الأسماء بالإضافة إلى أسماء أخرى.

مصطفى زغبة يقترب من ضمك بعد فسخ تعاقده مع الوحدة

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب حارس المرمى الجزائري مصطفى زغبة، من حماية عرين فريق ضمك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وفسخ مصطفى زغبة صاحب الـ 29 عامًا، عقده مع فريق الوحدة أمس الأثنين، بعد دخوله الفترة الحرة، بعد مسيرة دامت مع "فرسان مكة" استمرت لـ 6 أشهر فقط.