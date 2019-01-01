الانتقالات

رسميًا - الإنتاج الحربي يضم باسم مرسي من الزمالك

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باسم مرسي يعود إلى بيته
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

ضم نادي الإنتاج الحربي، باسم مرسي مهاجم فريق نادي الزمالك، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

باسم مرسي كان قد انضم لصفوف نادي الزمالك، قادمًا من الإنتاج الحربي، خلال صيف 2014، ليصبح هداف الفريق في موسم 2014/2015.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن باسم مرسي قرر الرحيل عن الزمالك، إلى صفوف الإنتاج الحربي، في ظل عدم حصوله على فرصة للمشاركة مع الأبيض.

وكان باسم مرسي قد انتقل إلى صفوف لاريسا اليوناني خلال الصيف الماضي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، قبل العودة في يناير للدوري المصري من بوابة سموحة.

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وتلقى باسم مرسي عروضًا خلال الفترة الحالية، ولكنه فضل العودة إلى بيته القديم الإنتاج الحربي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وشارك باسم مرسي مع الزمالك في 136 مباراة، سجل خلالها 50 هدفًا، وصنع 15 تمريرة حاسمة.

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