رسميًا - الإنتاج الحربي يضم باسم مرسي من الزمالك

باسم مرسي يعود إلى بيته

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

ضم نادي الإنتاج الحربي، باسم مرسي مهاجم فريق نادي الزمالك، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

باسم مرسي كان قد انضم لصفوف نادي الزمالك، قادمًا من الإنتاج الحربي، خلال صيف 2014، ليصبح هداف الفريق في موسم 2014/2015.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن باسم مرسي قرر الرحيل عن الزمالك، إلى صفوف الإنتاج الحربي، في ظل عدم حصوله على فرصة للمشاركة مع الأبيض.

محمد معروف يقود مباراة الأهلي والمقاولون العرب تحكيميًا، بينما محمد عادل يقود مباراة الزمالك والإسماعيلي ✔️ pic.twitter.com/tyQtwjbI24 — جول مصر (@goaleg) July 24, 2019

وكان باسم مرسي قد انتقل إلى صفوف لاريسا اليوناني خلال الصيف الماضي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، قبل العودة في يناير للدوري المصري من بوابة سموحة.

وتلقى باسم مرسي عروضًا خلال الفترة الحالية، ولكنه فضل العودة إلى بيته القديم الإنتاج الحربي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وشارك باسم مرسي مع الزمالك في 136 مباراة، سجل خلالها 50 هدفًا، وصنع 15 تمريرة حاسمة.