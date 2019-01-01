الإسماعيلي: لا نرغب في ضم مؤمن زكريا ونرحب بلاعب الزمالك

هل يعود بهاء مجدي إلى الإسماعيلي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد صبري المنياوي، مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، على أن ناديه يرغب في استعادة خدمات بهاء مجدي، الظهير الأيسر لفريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الزمالك أعلن عن عدم الرغبة في استمرار بهاء مجدي في صفوفه الموسم المقبل، بعد عدم إقناعه الجهاز الفني أو الجماهير البيضاء.

المنياوي قال خلال تصريحات لقناة "تايم سبورت" اليوم الأربعاء: "لا نعرف حتى الآن مصير بهاء مجدي حتى الآن، ونرحب به بالإسماعيلي".

مدير الكرة بالإسماعيلي تحدث عن الرغبة في ضم مؤمن زكريا، حيث قال: "كل ما تردد حول هذا الأمر غير صحيح، ولم نطلب أي لاعب من الأهلي، بعد الإعلان عن القائمة الإفريقية".

صبري المنياوي تابع: "الأهلي أعلن عن أولوية الإسماعيلي في اللاعبين المستبعدين من الفريق الموسم القادم، وهذا الاتفاق تم بين إدارة الناديين".

واختتم المنياوي تصريحاته قائلًا: "اجتماع لجنة الأندية الأخير كان مثمر للغاية، وطلبنا المساواة مع الأهلي والزمالك، خاصة في مواجهة طنطا، الذي يواجه القطبين على ملعب المحلة، بينما نلعب أمامه أمام طنطا".

وتعاقد الأهلي مع محمود متولي من الإسماعيلي، كما انضم محمد عواد حارس الدراويش إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية.